Eventos de Halloween en Connecticut

El cambio de temporada ya está aquí y habrá muchos eventos de Halloween durante este otoño 2024 para disfrutar en familia o entre amigos.

A continuación, se incluye una lista de actividades que se realizan en Connecticut.

MANTENTE INFORMADO Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Sept. 21 al Oct. 27, Phantom Fall Fest en Lake Compounce en Bristol: Hay cuatro nuevas casas embrujadas para 16 noches de terror embrujadas.

Sept. 21 al Oct. 31, Pumpkintown U.S.A en East Hampton, Connecticut: Realiza un recorrido panorámico de una milla a través del bosque Pumpkintown.

Sept. 26 al Oct. 31, Things That Go Bump In The Night en Nathan Hale Homestead en Coventry, con visitas guiadas con linternas por la casa y sus alrededores, y escalofriantes historias de fantasmas. Este evento se realizará los jueves y viernes.

Sept. 27-28, Hocus Pocus live en The Nancy Marine Studio, en Torrington. Hay representaciones de 90 minutos de Hocus Pocus y Hocus Pocus 2.

Sept. 26 al Dic. 2, GLOW Wild Lantern Festival en el Beardsley Zoo en Bridgeport. ¡El festival de luces vuelve por tercer año! El festival se llevará a cabo de 5:30 p. m. a 9:30 p. m., de jueves a domingo.

Oct. 1-31, La Asociación de Comerciantes de Old Wethersfield está organizando la 29th annual Scarecrows Along Main Street. Este es un evento gratuito para toda la familia y puedes pasear por él, visitando las tiendas, los sitios históricos y los monumentos históricos.

Oct. 5-27, The “Husking Bee” train ride en Danbury Railway Museum: Recorrido en 20 minutos por un huerto de calabazas. Los trenes saldrán de 11 a. m. a 3 p. m. y habrá un tren nocturno a las 6:30 p. m.

Oct. 11, Halloweentown movie night en Pierson Park Football field en Cromwell, A partir de las 5 p.m. con food trucks, donas, helados y palomitas gratis.

Oct. 18, New London Waterfront Park: El evento Halloween Town ocurre de 6 a 9 p. m. Este evento es gratuito e incluirá truco o trato, un concurso de disfraces y presentaciones de baile.

Oct. 26: Boo at the Zoo, 11 a.m. a 3 p.m. Actividades de Halloween en el Centro Educativo Kathy Brady del Zoológico Beardsley en Bridgeport. Lectura de cuentos, venta de animales y golosinas. Se recomiendan disfraces.