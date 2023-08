Evidencia de ADN podría ser crucial para el caso de asesinato de Ana Walshe

Una audiencia judicial programada para Brian Walshe, acusado de asesinar a su esposa Ana Walshe, se pospuso por dos meses mientras los fiscales esperan los resultados de las pruebas de ADN.

Según una moción conjunta presentada ante el Tribunal Superior de Norfolk, actualmente están esperando un análisis de ADN de un laboratorio independiente. Los fiscales esperan tener los resultados en aproximadamente dos semanas.

Jessica Hart, consultora forense de ADN, dijo que no le sorprende el retraso.

“Yo diría que esta evidencia en particular se envía a un laboratorio fuera de Massachusetts por cualquier motivo. Hay algunos tipos de pruebas que no se realizan en el laboratorio estatal porque simplemente no son factibles”, dijo Hart.

Según los informes, el esposo de Ana Walshe realizó 20 búsquedas en Internet entre el 1 y el 3 de enero, relacionadas con el cuerpo humano y las maneras de deshacerse de uno.

Michael Coyne, analista legal de nuestra cadena hermana NBC10 Boston, dijo que el ADN es especialmente importante en este caso porque los investigadores nunca encontraron el cuerpo de Ana Walshe. Coyne dijo que los fiscales no sólo tienen que probar que él asesinó a su esposa, sino que también tienen que probar que ella está muerta.

“Un fragmento de hueso en sí mismo no prueba necesariamente la muerte. Esto demuestra que pudo haber resultado herida, pero están tratando de probar un asesinato en primer grado”, dijo Coyne.

El desarrollo del ADN se produce después de que un aviso comunitario de dos personas provocara una búsqueda policial en una zona boscosa en Peabody el martes. Las autoridades dijeron más tarde que la búsqueda no arrojó nada, pero Coyne dijo que el momento es curioso.

"Es interesante que haya transcurrido tanto tiempo y que ambos testigos se hayan referido al mismo lugar y el gobierno considere que es información suficientemente sólida como para emprender la búsqueda en esa zona", dijo Coyne.

Los acontecimientos también resultan curiosos para el mejor amigo de Ana Walshe, quien le dijo a NBC 10 Boston por teléfono que ha llegado al punto de aceptación, pero que nunca estará en paz.

"Si hay alguna evidencia que pueda fortalecer este caso contra cualquier persona relacionada con este caso, estoy abierto a ella, pero es sólo más evidencia para demostrar que ella no está aquí", dijo Abdulla Almutari.

La audiencia de Walshe ha sido reprogramada para el 2 de noviembre.