Ex concejal de Holyoke acusado de posesión de pornografía infantil se habría unido al ejército ruso

Un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y ex concejal de la ciudad de Holyoke, Massachusetts, le dijo a su abogado que se unió al ejército ruso después de huir de un cargo de posesión de imágenes sexualmente explícitas de un niño.

El video parece mostrar a Wilmer Puello-Mota firmando documentos en una oficina de alistamiento militar en Siberia.

Se esperaba que el exfuncionario electo se declarara culpable en Rhode Island a principios de enero, pero no se presentó ante el tribunal, según los fiscales. La semana pasada, apareció un video que parece mostrar al joven de 28 años en Rusia expresando su apoyo a la guerra del país contra Ucrania, imágenes que podrían usarse para promover la narrativa de Moscú sobre el conflicto.

Su abogado, John M. Cicilline, dijo al Boston Globe que llamó a Puello-Mota el 8 de enero, el día antes de que se esperaba que se declarara culpable. Según los fiscales, abordó un vuelo desde Washington, D.C., a Estambul, Turquía, un día antes.

"Dijo: 'Me uní al ejército ruso' o algo así", dijo Cicilline al Globe. "Creí que bromeaba."

Cicilline dijo que Puello-Mota quería una carrera en política y pensaba que el caso penal había arruinado su vida.

"Estoy seguro de que se unió al ejército ruso porque no quería registrarse como delincuente sexual", dijo Cicilline.

Wilmer Puello Mota, reconocido ex concejal, se encuentra prófugo de la justicia y es buscado a nivel internacional, acusado de poseer material de abuso a menores de edad.

La Associated Press hizo varias llamadas a Cicilline. Una persona que contestó el teléfono de su oficina dijo que no haría ningún comentario adicional.

Puello-Mota sirvió en la Fuerza Aérea de EE. UU. y fue enviado a Afganistán en 2015, cuando tenía 19 años, según muestran comunicados de prensa. Más tarde sirvió en la 104 a Ala de Caza de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts como aviador de las fuerzas de seguridad.

Puello-Mota fue arrestado en 2020 en Warwick, Rhode Island, después de que llamó para denunciar un arma robada y la policía dijo que encontraron imágenes desnudas de una joven de 17 años en su teléfono. Fue acusado de un cargo de tener imágenes sexualmente explícitas de un niño. Posteriormente también fue acusado de intentar engañar a los fiscales y a sus comandantes sobre el caso. Cicilline le dijo al Globe que llegó a un acuerdo para declararse culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia de prisión de 18 meses.

En marzo aparecieron vídeos en las redes sociales rusas y en la televisión local que mostraban la imagen borrosa de un hombre uniformado en lo que parece ser una zona de guerra mostrando la bandera de Estados Unidos.

En un video publicado en línea la semana pasada, un hombre que se parece a Puello-Mota habla directamente a la cámara, habla en inglés con música de fondo y subtítulos en ruso y habla de una operación militar. Su rostro no está borroso. No dice su nombre y los videos no mencionan el caso penal de Rhode Island.

El presidente Vladimir Putin ha eliminado casi todos los medios independientes en Rusia, y los medios estatales alineados regularmente pregonan las victorias rusas en Ucrania, denuncian a Occidente y amplifican las buenas noticias mientras ignoran las malas.

La oficina del fiscal general de Rhode Island dijo en un documento judicial el mes pasado que había recibido imágenes que supuestamente mostraban a Puello-Mota en Ucrania y Rusia.

"Aunque el estado no puede verificar la autenticidad de los vídeos y fotografías, si son exactos el acusado está mucho más allá de la jurisdicción de este tribunal y, si son falsos, el acusado está involucrado en una elaborada artimaña para ocultar su paradero", dijeron los fiscales de Rhode Island.

Los funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos dijeron que estaban al tanto de los informes de los medios sobre la huida de Puello-Mota a Rusia, pero no habían tenido contacto con él y no tenían forma de confirmar esos informes.

El vídeo más reciente parece mostrar a Puello-Mota entrando a un edificio en Khanty-Mansiysk y estrechando la mano de un hombre uniformado. Al final del vídeo se le ve firmando un documento.

La AP verificó la ubicación después de examinar imágenes satelitales y fotografías históricas del área. Según una placa en la puerta, se trata de un centro de reclutamiento militar gestionado por el Ministerio de Defensa ruso.

"Obviamente es una situación difícil. Es guerra. Es una operación militar especial", dice Puello-Mota en el vídeo, añadiendo que tuvo suerte de estar con "gente de la brigada internacional".

"Hicimos nuestro trabajo. Hicimos nuestro trabajo. Hicimos lo que se suponía que debíamos hacer", dijo. "Fui muy afortunado de poder servir con esos muchachos. Definitivamente lo haría de nuevo".

Ian Garner, profesor asistente de política en la Universidad Queen's de Canadá, lo calificó como "una enorme oportunidad de propaganda" para Rusia.

"Poder mostrar a un ciudadano estadounidense que ha elegido reinventarse, reformarse y convertirse en parte de la maquinaria de guerra rusa parece proporcionar evidencia de que Rusia está ganando una guerra espiritual mucho mayor", dijo.

Puello-Mota tenía el rango de sargento técnico cuando se vio obligado a dejar la guardia en octubre de 2022 debido al caso penal, dijo Don Veitch, portavoz de la Guardia Nacional de Massachusetts. También le revocaron su autorización de seguridad.

El concejal de la ciudad de Holyoke, David Bartley, quien trabajó con Puello-Mota en el Concejo Municipal, dijo que lo considera un buen amigo. Dijo que la persona en el video se parece y suena como él. "Para mí, ese es él", dijo.

No conocía ninguna conexión entre Puello-Mota y Rusia y calificó las imágenes de "impactantes".

"El Wil que conozco era una persona buena y decente", dijo Bartley.

Una página de Facebook atribuida a Puello-Mota incluye una foto del Kremlin y una foto de perfil actualizada de un hombre uniformado operando un dron. Dice que es de Holyoke y que actualmente vive en Moscú y trabaja en el Ministerio de Defensa ruso, lo cual se escribe en ruso.

Según la ley de Rhode Island, el juicio de Puello-Mota no puede comenzar sin que él esté presente.

Perry reportó desde Meredith, N.H. También contribuyeron las reporteras de Associated Press Beatrice Dupuy y Rhonda Shafner en Nueva York.