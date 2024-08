Exjugador de la NFL, acusado de orinar sobre una pasajera de avión, emite declaración

Un ex jugador de la NFL y ex alumno del Boston College fue arrestado en un vuelo nocturno desde el Aeropuerto Internacional Logan de Boston por supuestamente orinar sobre otro pasajero.

El vuelo de Delta, que se dirigía a Dublín, regresó a Boston después de un informe sobre un pasajero rebelde, según la Policía Estatal de Massachusetts.

MANTENTE INFORMADO Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

La policía identificó al pasajero como Gosder Cherilus, de 40 años, de Wakefield, Massachusetts.

Después de que el avión aterrizó, Cherilus se mostró furioso y poco cooperativo cuando se le pidió que abandonara el avión, dijo la policía. Cherilus fue acusado de alteración del orden público y de perturbar a la tripulación de vuelo.

Los documentos judiciales obtenidos el lunes dijeron que Cherilus "parecía estar intoxicado antes del vuelo". Aparentemente estaba de mal humor como resultado de la disposición de su asiento, y se volvió disruptivo, irritable, delirante y agresivo. Aproximadamente a los 40 minutos de vuelo, supuestamente se acercó a una mujer mayor y orinó.

El "comportamiento atroz" sorprendió a todos los pasajeros del vuelo, según los documentos judiciales, lo que los hizo temer por su seguridad y obligó al piloto a desviar el vuelo de regreso a Boston.

"Delta tiene tolerancia cero para el comportamiento ilegal y cooperará con las fuerzas del orden para ese fin", dijo un portavoz de Delta Air Lines a NBC10 Boston en un comunicado el lunes.

El ex jugador de fútbol americano destacado de Boston College pasó ocho años en la NFL con los Indianapolis Colts y los Tampa Bay Buccaneers después de ser seleccionado por los Detroit Lions en la primera ronda del draft de 2008.

Cherilus se declaró inocente en su comparecencia el lunes en el Tribunal de Distrito de East Boston y está previsto que regrese a la corte en octubre. No quedó claro de inmediato si tenía un abogado.

Optó por no responder preguntas después de la audiencia, pero publicó una declaración en las redes sociales, en la que dijo que tomó "medicamentos para dormir que normalmente no uso, lo que resultó en un comportamiento que no es representativo de mi carácter", y se disculpó con los pasajeros y la tripulación del vuelo.

Lea su declaración completa aquí:

"Quiero abordar los informes de prensa sobre mí que surgieron hoy en relación con una situación que ocurrió a bordo de un vuelo a Irlanda el fin de semana pasado. El vuelo se retrasó inesperadamente durante aproximadamente cuatro horas y no despegó hasta después de las 12:30 a. m. Como preparación para el inesperado vuelo nocturno, tomé un somnífero que no uso normalmente, lo que resultó en un comportamiento que no es representativo de mi carácter, y me gustaría disculparme con los pasajeros y la tripulación de vuelo".