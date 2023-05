Fiscales revelan nuevos detalles sobre la muerte del pequeño de 5 años Jeremiah Oliver

Casi una década después de que el cuerpo de Jeremiah Oliver, de 5 años, fuera encontrado en una maleta al costado de una carretera, los fiscales están dando a conocer nuevos detalles sobre cómo y cuándo murió.

Alberto Sierra Jr., de 32 años, exnovio de la madre de Jeremiah, Elsa Oliver, enfrenta cargos de asesinato por la muerte de Jeremiah. En una audiencia en el Tribunal Superior de Worcester el miércoles, la fiscal adjunta de distrito Courtney Sans reveló nuevos detalles que, según ella, los investigadores han descubierto en los años transcurridos desde que se encontró el cuerpo de Jeremiah al costado de una carretera en 2014.

Jeremiah, que era de Fitchburg, fue visto con vida por última vez en septiembre de 2013, pero no fue reportado como desaparecido hasta diciembre de ese año. Su cuerpo fue encontrado en la carretera interestatal 190 en Sterling en abril de 2014. Su muerte no fue declarada homicidio hasta febrero de 2016 cuando una autopsia realizada por el médico forense estatal dijo que murió por "violencia homicida de causas indeterminadas".

Según la acusación, los testigos se han presentado a lo largo de los años, pintando un cuadro de una relación violenta entre el acusado y la madre de Jeremiah. Sans dijo que la madre de Jeremiah finalmente reveló a los investigadores que en septiembre de 2013 ella y Sierra estaban peleando en su casa. Elsa Oliver dijo que Sierra le dio un cabezazo y cuando fue a limpiar Jeremías, que estaba en un armario de la cocina, salió y dijo algo como "no le hagas daño a mi mami". Fue entonces cuando, afirman los fiscales, Sierra golpeó la cabeza del niño contra el suelo. Oliver dijo que su hijo no se movía y cuando ella trató de intervenir, la atacaron y finalmente se desmayó.

La acusación señaló que a menudo dejaban a Jeremiah en el armario de la cocina debido a "problemas percibidos con la disciplina". Sans dijo que Jeremiah fue colocado nuevamente en el armario después del ataque y al día siguiente no respiraba. La fecha aparente de su muerte fue escrita en un diario que llevaba su madre.

Miguel Fleitas, amigo de la familia revela detalles del caso y por qué la madre también debería enfrentar cargos.

La fiscalía alega además que Sierra puso el cuerpo de Jeremiah en una bolsa y lo dejó en un agujero, pero luego se preocupó en diciembre cuando la comunidad comenzó a buscar al niño desaparecido. Los fiscales alegan que Sierra, con la ayuda de otros, movió el cuerpo varias veces.

Sierra se ha declarado inocente de los dos cargos en su contra: asesinato y desenterrado de un cuerpo. Un gran jurado de Worcester emitió acusaciones en su contra. Un juez ordenó que lo detuvieran sin derecho a fianza el viernes.

La fiscalía había pedido ese resultado. La abogada defensora Marissa Elkins había solicitado su liberación, con condiciones que incluyen monitoreo por GPS, señalando que tiene vínculos significativos con el área de Fitchburg y Leominster, y dijo que su comportamiento anterior durante la libertad condicional, así como su conocimiento de la naturaleza de la larga investigación en su contra, no muestra indicios de que no se presentaría al caso. También señaló que le han diagnosticado artritis reumatoide y no podrá continuar en un ensayo clínico si permanece en la cárcel.

La próxima fecha en la corte se fijó como una conferencia previa al juicio el 28 de junio.

Si bien Sierra nunca fue acusado de cargos de asesinato antes de esto, ha cumplido un tiempo relacionado con la violencia contra la madre y los hermanos de Jeremiah. Fue sentenciado a hasta siete años de prisión en 2017 después de declararse culpable de abusar de los hermanos y la madre de Jeremiah. Elsa Oliver se declaró culpable de poner en peligro a los hermanos del niño y abusar de uno de ellos y fue sentenciada a siete años y medio de prisión.

Ambos fueron liberados en 2020, según Sentinel & Enterprise.

Sans dijo que los testigos informaron que la relación entre Sierra y Oliver a menudo era violenta y que Oliver expresó que le tenía miedo a Sierra.

El hermano de Sierra, Christian Sierra, también fue acusado de mentirle a la policía sobre la investigación, junto con otros dos.

Los fiscales habían retirado los cargos de secuestro y asalto de Jeremiah contra Sierra y Elsa Oliver en ese momento, por lo que no se aplicaba el doble enjuiciamiento mientras continuaban con los cargos de homicidio. No está claro si los fiscales también planean acusar a Elsa Oliver.

La muerte del niño provocó una importante revisión del Departamento de Niños y Familias del estado, que finalmente se sometió a una revisión. Varios de los trabajadores del DCF asignados al caso de Oliver fueron despedidos después de que se supo que habían faltado a visitas y citas.

Associated Press contribuyó a este informe.