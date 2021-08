Funcionarios de salud pública reportan más de 7,000 casos de COVID en personas vacunadas en Connecticut

Hay más de 7.000 casos en personas vacunadas y 53 muertes.

"Cuando se lanzaron las vacunas por primera vez, el impulso fue simplemente arremangarse y vacunarse y eso lo protegerá", dijo Anthony Santella, profesor de administración de salud pública en la Universidad de New Haven.

Resulta que...

"No son un escudo mágico que prevenga todas las infecciones", dijo.

Según datos estatales, 7,121 personas vacunadas contrajeron COVID-19 y 53 murieron. Las muertes por vacunación representan el 5.8% de todas las muertes por COVID-19 desde febrero.

"Las muertes por COVID entre las personas que están completamente vacunadas son impulsadas por la población mayor de 75 años", dijo Santella.

Los funcionarios estatales informaron que 38 de las 53 muertes fueron personas mayores de 75 años.

"Prefiero tener COVID siendo una persona que está completamente vacunada porque sé que es más probable que mis resultados sean mucho más exitosos que una persona no vacunada", dijo Santella.

"Esto sigue siendo una pandemia de no vacunados", agregó.

Los nuevos datos de esta semana del estado muestran que las personas no vacunadas tienen cinco veces más probabilidades de infectarse que las que están vacunadas. Los datos también muestran que el riesgo de ser hospitalizado para quienes no están vacunados es 16 veces mayor.

"La mayoría de las personas que están en la UCI o en cuidados intensivos o en el ventilador o que, lamentablemente, han fallecido no están vacunadas", dijo el Dr. Ulysses Wu, especialista en enfermedades infecciosas de Hartford Healthcare.

Wu dijo que el propósito de la vacuna era modificar el curso del virus.

"Para tomar una enfermedad potencialmente mortal y convertirla en algo leve", agregó Wu.

Dijo que todavía hay cinco cosas que las personas deben hacer para mantenerse a salvo.

“Hay cinco capas de protección que usamos para protegernos de COVID. El número uno y el más importante es la vacunación ”, dijo.

Wu dijo que el enmascaramiento, el distanciamiento social y el lavado de manos siguen siendo importantes. Pero le ruega a la gente que evite los comportamientos riesgosos.

"No vaya a una cena en el interior con 50 personas con mala circulación de aire donde no sepa si están vacunados o no", dijo Wu.

"Si se pone en situaciones de riesgo, es probable que se infecte", agregó.