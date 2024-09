Funeral para oficial de Policía Estatal programado para el sábado

El funeral de un recluta de la Policía Estatal de Massachusetts que murió después de un accidente de entrenamiento en la academia de policía estatal a principios de este mes está programado para el sábado por la mañana.

Los seres queridos se reunieron en Worcester el viernes por la tarde para el velorio de Enrique Delgado-García. Su funeral se llevará a cabo el sábado a las 10:30 a.m. Recibirá todos los honores de la policía estatal por el servicio.

Delgado-García murió hace dos semanas después de sufrir lesiones graves durante un ejercicio de entrenamiento de boxeo en la Academia de Policía Estatal de Massachusetts en New Braintree.

El velorio de Enrique Delgado-García se realizó de 4 a 8 p.m. en Worcester, y cientos de personas hicieron fila para entrar a la funeraria y despedirse del joven oficial.

Fue un día muy emotivo en el que sus amigos y su familia, que llegó de República Dominicana, se acercaron al lugar para decirle adiós a un héroe.

"Era un muchacho ejemplar, increíble, yo siempre decía, le mencionaba a todos mis amigos, les decía... yo tengo un sobrino que es un genio", dijo Enrique García, tío del oficial fallecido.

Está previsto que reciba el procedimiento ceremonial por parte de la Policía Estatal, donde una guardia de honor entregará una bandera a la familia Delgado-García después del servicio.

Los primeros en entrar al velorio fueron los trabajadores de la fiscalía, junto al fiscal del condado de Worcester, Joseph Early, quién se mantuvo al lado de la familia.

Después de las 4 de la tarde entraron amigos personales de Enrique, todos llorando y visiblemente afectados. También se presentaron la Andrea Campbell fiscal general de Massachusetts, y concejales de Worcester.

Los cadetes que estudiaban con Delgado-García dieron el pésame a la familia, y algunos vinieron desde Santo Domingo, República Dominicana a acompañar a la madre de Enrique.

Jose Pérez, padrastro de Enrique agradeció el apoyo de la comunidad, y leyó un versículo de la biblia y lamentó la pérdida de un soldado.

"Es un trago muy amargo que estamos pasando, pero con la ayuda de Dios saldremos adelante", dijo Pérez dirigiéndose a los presentes.

El joven oficial fue vestido con su traje de policía estatal para su último adiós, y en el lugar donde está el féretro abierto había un cuadro con una pintura de Delgado-García sonriendo que la policía estatal le regaló a la familia.

A las afueras de la funeraria Telemundo Nueva Inglaterra pudo hablar con una amiga del joven oficial que vino a despedirlo y expresó sus condolencias, "Siempre era un joven bien, con muchas actividades, que uno respetaba a todo el mundo, entonces estoy aquí en solidaridad con su mamá, él es hijo de inmigrantes, y lo siento mucho la pérdida de la familia pero también de la comunidad."

La familia del oficial caído Enrique Delgado-García habló en exclusiva con Telemundo Nueva Inglaterra el jueves antes de los servicios funerarios del joven de 25 años, diciendo que creen que algo extraño debe haber sucedido en la Academia de Policía del Estado de Massachusetts antes de su muerte.

A su corta edad, Enrique dejó un legado de servicio, y también de honestidad, y dejó una huella en las personas que lo conocían.

El funeral de Delgado-García se llevará a cabo el sábado a las 10:30 a. m. Recibirá todos los honores de la policía estatal por su servicio.

Delgado-García, de 25 años, murió después de sufrir lesiones que incluían dientes faltantes, un cráneo dañado y una fractura de cuello mientras participaba en un ejercicio de entrenamiento de boxeo diseñado para enseñar tácticas de defensa. Ese ejercicio ahora ha sido suspendido y el teniente coronel de la policía estatal John Mawn ha ordenado a la División de Estándares y Capacitación de la agencia que revise el programa de tácticas defensivas de la academia de policía estatal.

El lunes, la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, nombró al abogado David Meier para dirigir una investigación independiente sobre la muerte de Delgado García. La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Worcester había dicho anteriormente que no podía realizar la investigación porque Delgado-García solía trabajar como defensora de víctimas y testigos en su oficina.

Mientras se preparaban para dar su último adiós este fin de semana, la familia de Delgado-García habló en exclusiva con Telemundo Nueva Inglaterra y dijeron que todavía tienen muchas preguntas sobre su muerte.

Sandra García dijo que su hijo siempre quiso dedicarse a ayudar a los demás. Cuando él le dijo que estaba interesado en hacer cumplir la ley, ella dijo que le preocupaba su seguridad pero que, como familia, apoyaban su sueño.

La última vez que García habló con su hijo, lo sorprendió cuando salía de su casa al amanecer hacia la Academia de Policía Estatal, a pocas semanas de graduarse.

La siguiente vez que lo vio fue en el hospital.

García dice que le dijeron que Delgado García recibió un golpe en la cabeza y perdió el conocimiento, y le dijo a Telemundo Nueva Inglaterra que todos los dientes de su hijo estaban rotos y que tenía moretones en el cuerpo. Su corazón le dice que hubo "gran negligencia" involucrada.

Ahora que un investigador independiente se hace cargo del caso, García dice que quiere transparencia y saber qué pasó, porque con tanto daño hecho cree que fue algo extraño.

También cree que el departamento debería cambiar su formación: "Esa formación es demasiado brutal y no tiene por qué conducir a un caso en el que un agente tenga que morir, porque creo que la policía no sale a boxear, sino a tratar de ayudar a la comunidad está bien si se presenta un momento en el que tengan que defenderse, pero no es necesario que implementen tanta agresión a esos jóvenes que lleve a la muerte de uno de los suyos”.

El padrastro de Delgado-García, dijo que recordará al hombre como un guerrero que luchó hasta el último día por sus valores y su sueño.

"Creo que mi corazón siempre, hasta el último día de mi vida, pensará en este joven que, a su corta edad, pudo hacer lo que muchos que tienen muchos años más no han podido lograr", dijo Pérez.