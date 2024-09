Gob. de New Hampshire ayuda a salvar a hombre que se atragantó con lobster rolls en un concurso

El gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, acudió al rescate de un concursante que se estaba atragantando con un lobster roll en un concurso de 'quién come más' en un festival de mariscos, utilizando la maniobra de Heimlich después de que el hombre hiciera una señal para pedir ayuda.

El concursante, Christian Moreno, se recuperó y volvió a seguir comiendo en el escenario de la competencia el domingo.

Moreno fue uno de los seis participantes en el concurso del Festival de Mariscos de Hampton Beach. Tuvieron 10 minutos para comer tantos lobster rolls como pudieran. El popular sándwich de Nueva Inglaterra se rellena tradicionalmente con langosta, apio y mayonesa y se sirve en un pan estilo hot dog.

"Comeré al menos 20", dijo Moreno, de Nashua, en un relato en video antes de que comenzara el concurso, diciendo que estudió al comedor competitivo Joey Chestnut, famoso por su concurso de comer hot dogs.

Moreno estaba al final de una mesa larga, cerca de donde Sununu estaba mirando al costado del escenario después de hablarle a la multitud un poco antes. De pie, Moreno se había comido unos dos lobster rolls cuando empezó a atragantarse y se dio unos golpecitos en el pecho, según muestra el vídeo.

Sununu salió corriendo poco después, rodeó a Moreno con sus brazos y empezó a hacerle compresiones abdominales. Le hizo varias antes de que llegaran los socorristas según informó WMUR-TV.

El lunes se enviaron mensajes a la oficina de Sununu y a Moreno en busca de comentarios.

"Fue una locura porque no fue tanto el -momento de intervenir y ayudarlo, sino que hubo mucha conmoción", dijo a la estación Sununu, popular gobernador republicano que no busca la reelección para un quinto mandato.

Moreno, que no tenía sus gafas puestas, no sabía que había sido el gobernador quien lo había ayudado a salvarse.

"Ele cuenta los rolls se me acercó y me hizo una broma. Me dijo: 'Oh, apuesto a que nadie más puede decir que recibió la maniobra de Heimlich del gobernador antes'. Lo miré y pensé: '¿Ese era el gobernador?'", dijo Moreno.

Moreno se recuperó y volvió al concurso. No ganó, pero sí se comió nueve lobster rolls en total.