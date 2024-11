Autoridades piden cautela mientras luchan con los incendios forestales en Mass.

Más de una docena de incendios forestales siguen ardiendo en Massachusetts, mientras que todo el estado se encuentra nuevamente bajo una advertencia de bandera roja.

Las persistentes condiciones de sequía también son una gran preocupación.

En una conferencia de prensa en Middleton el martes por la mañana, los funcionarios estatales, incluida la gobernadora, pidieron al público que tome precauciones para evitar más incendios.

“Muchos de estos incendios que estamos viendo son causados ​​por el comportamiento humano. Ahora no es el momento de quemar hojas. Ahora no es el momento de salir y encender un fuego en el patio trasero y sentarse alrededor de una de nuestras estufas. "No es el momento", dijo la gobernadora Maura Healey.

El estado está experimentando una temporada de incendios otoñales sin precedentes. En octubre, hubo un aumento del 1200% en comparación con el promedio de los seis años anteriores. Los bomberos dijeron que hasta el lunes se han registrado 261 incendios en lo que va de noviembre. Para tener una perspectiva, durante todo el mes de noviembre, el estado suele ver menos de 10 incendios.

"Es probable que cualquier incendio al aire libre se propague y se propague rápidamente y sea muy difícil de extinguir", enfatizó Healey, pidiendo al público que evite quemar al aire libre hasta que mejoren las condiciones de sequía.

También pidió al público que conserve agua, tomando medidas como ducharse más corto, hacer funcionar los lavavajillas y las lavadoras solo a plena capacidad y reparar cualquier fuga de plomería de inmediato. El agua es necesaria para combatir los incendios, dijo Healey.

Dave Celino, jefe de bomberos del Departamento de Conservación y Recreación del estado, dijo que muchos de los incendios que han surgido han sido contenidos en solo una o dos hectáreas, gracias a los esfuerzos de los bomberos locales. Sin embargo, los incendios más grandes, incluidos los que arden en Lynn Woods y en Middleton Pond, se han vuelto tan grandes que necesitarán un "evento de fin de temporada", como lluvia intensa, nieve o escarcha, para ser contenidos.

"Tenemos alrededor de 13 o 14 incendios que superaron la contención y se mantendrán activos hasta que tengamos un evento de fin de temporada que traiga mucha precipitación o nieve o finalmente escarcha en el suelo. "Estos incendios no se van a apagar", advirtió.

También expresó su preocupación por la fatiga de los bomberos y pidió al público que siguiera esas medidas de prevención de incendios de sentido común para mantener la situación lo más contenida posible.

Tres bomberos resultaron heridos al combatir incendios forestales en Massachusetts, señalaron los funcionarios.

Los impactos de los incendios se pueden ver en todo el estado. En algunas áreas de la costa norte, los incendios forestales están derritiendo el revestimiento de las casas. En Lynn, está afectando a los excursionistas, ciclistas y corredores, a quienes en la última actualización del Departamento de Bomberos de Lynn se les dijo que se mantuvieran alejados de la Reserva Lynn Woods, donde se están quemando más de 400 acres.

De hecho, el incendio forestal ha estado ardiendo durante bastante tiempo, comenzando inicialmente el sábado. Los funcionarios dicen que el fuego continúa ardiendo bajo tierra. Los árboles siguen cayendo y muchos caminos y senderos siguen bloqueados.

Incluso aquellos que viven más lejos de los incendios se ven afectados por el humo, que crea una mala calidad del aire.

Bomberos trabajando en Lynn Dicen que éste es el incendio más grande que han tenido que combatir aquí en casi 30 años.