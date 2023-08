Al menos dos muertos, niños heridos, en investigación de homicidio en Springfield

Al menos dos personas murieron y niños resultaron heridos en lo que las autoridades describieron como una investigación de homicidio en Springfield, Massachusetts, el lunes por la tarde.

El distrito de Hampden, Anthony D. Gulluni, dijo el lunes por la tarde que hubo múltiples víctimas heridas en el incidente en una casa en Berkshire Avenue y que dos personas murieron. Otros, incluidos niños, fueron llevados al hospital para recibir tratamiento.

Gulluni señaló que los investigadores no creen que esto haya sido un acto aleatorio y que no existe una amenaza mayor para el público. No ofreció detalles sobre lo que los investigadores creen que ocurrió o la naturaleza de las lesiones de las víctimas. El fiscal agregó que ninguna de las muertes son menores de edad.

Las imágenes de la escena muestran a la policía local y estatal, así como a varias ambulancias.

El incidente ocurre el mismo día en que autoridades de Springfield, dijeron en una rueda de prensa que ha habido un aumento en la violencia armada durante este año. Del 1 de junio al 14 de agosto de 2022 hubo 21 tiroteos, en comparación con 20 tiroteos en el mismo período de 2023.

El alcalde Domenic J. Sarno anunció que se reunió con altos funcionarios de diversas divisiones de ley y orden para diseñar estrategias desde el lado de la aplicación de la ley para abordar este reciente aumento en la violencia armada.

El alcalde destacó que lo que se está viendo son más armas de fuego completamente automáticas y pistolas fantasmas.

Se espera que el alcalde Sarno junto con el Departamento de Policía de Springfield se vuelvan a reunir el jueves con el grupo de partes interesadas de la comunidad, para continuar sus discusiones sobre los recientes actos de violencia armada, además de compartir la información que se recopiló sobre los programas e iniciativas de todos.