Harvard gana 11 medallas en los Juegos Olímpicos y casi supera su récord de hace más de 100 años

La Universidad de Harvard ha ganado ahora la mayor cantidad de medallas olímpicas desde el comienzo de los Juegos modernos en 1896, después de que la ciclista Kristen Faulkner obtuviera su segunda medalla de oro en París el miércoles.

Los ex alumnos y estudiantes atletas de la Ivy League de Cambridge han ganado ahora un total de 11 medallas en París, que es la mayor cantidad que Harvard ha ganado en una sola Olimpiada desde los Juegos de Atenas en 1896, según un portavoz del departamento de atletismo de la universidad.

Nueve de las 11 medallas han sido para el Equipo de EEUU, la mayor cantidad de todas las universidades de Nueva Inglaterra y de la Ivy League. Las únicas escuelas con más medallas del equipo de EEUU son la Universidad de Stanford y la Universidad de Virginia, según Harvard.

Harvard ganó 12 medallas en los juegos de 1896.

