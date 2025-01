Hombre muere y 4 personas son hospitalizadas tras derrumbe en construcción de Weymouth

Una persona murió y otras cuatro fueron hospitalizadas después de un derrumbe de una construcción en Weymouth, Massachusetts, el martes, dijeron las autoridades.

El subdirector del Departamento de Bomberos de Weymouth, Tom Murphy, dijo que sus equipos fueron llamados a la casa en Vine Street alrededor de las 11:59 p.m. Cuando llegaron, encontraron a una persona atrapada. Pudieron sacar a esa persona después de usar puntales estructurales para apuntalar el edificio.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Norfolk anunció el martes por la noche que la víctima, Mario Díaz Obando, de 29 años, de Fall River, había muerto.

Otros trabajadores habían logrado salir del edificio cuando llegaron los bomberos.

En una declaración compartida por la oficina del fiscal de distrito, el jefe de policía de Weymouth, Richard Fuller, dijo que las lesiones de los otros cuatro trabajadores se consideran menores.

Los fuertes vientos del martes fueron una preocupación para los bomberos.

"Con el viento que hace ahora, era una preocupación para nosotros", dijo Murphy a los periodistas. "No puedo determinar si es parte de la causa o no".

El proyecto es una casa unifamiliar que estaba en construcción. La causa del derrumbe está bajo investigación.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional federal, u OSHA, está investigando junto con la policía estatal y local y el Departamento de Accidentes Industriales de Massachusetts, dijo la oficina del fiscal de distrito.

