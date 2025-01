“Humildemente agradecidos”: Habla familia de mujer que fue rescatada debajo su auto mientras repartía flores en Lawrence

La mujer que quedó atrapada bajo un automóvil en Lawrence, Massachusetts, la semana pasada se reunió el lunes con uno de los buenos samaritanos que acudieron a su rescate.

La misma se mantiene hospitalizada en Lawrence General luego haber sido sometida a una cirugía debido a sus heridas.

La familia de Zoa Méndez, fundadora de una floristería en Lawrence, dice que ella sufrió heridas en ambas piernas y aún está en recuperación, ahora solo expresa una inmensa gratitud a quienes la ayudaron e incluso pudieron conocerla el lunes.

Con buen ánimo, sosteniendo un rosario en su mano, Zoa Méndez, de 73 años se recupera en el hospital Lawrence General

"Hoy pudo sentarse y apoyarse en los pies en las dos piernas", dijo la hija de Zoa Rosario, hija de Méndez.

Su familia dice que ella sufrió una fractura menor y golpes en sus piernas, y tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia después de quedar atrapada debajo de su auto el jueves pasado mientras hacía entrega de un arreglo floral.

"A mi ella fue quien me llamó primero para decirme me paso algo, pero aquí hay mucha gente ayudándome me están llamando a la ambulancia, yo creo que ya viene la ambulancia y salí para allá al lugar de los hechos", dijo su hermana Constancia Méndez.

Conmovida hasta el llanto, Constancia recuerda que habló con ella por teléfono mientras un grupo de buenos samaritanos heroicamente levantaron el auto y la rescataron después de escucharla gritar, entre ellos está Lidenny Deogracia, quien llamó al 911.

"Ella quedó de ese lado y el carro le quedó encima ahí", señaló Deogracia, quien trabaja en el Hospital Lawrence General y tan pronto supo que Zoa estaba hospitalizada allí fue a visitarla.

"Deseos de llorar y de todo, no que estaba conecta de que ella estuviera bien, de verdad, una satisfacción inmensa", asegura Deogracia.

Su hija Rosario Zoa compartí que están "humildemente agradecidos que ellos reaccionaron tan rápido y que la pudieron ayudar porque sin ellos no queremos ni imaginarnos que iba a pasar".

Mientras tanto en Mendez Flowers, el negocio que Zoa y su hermana Constancia fundaron hace unos 30 años, su familia solo puede expresar una profunda gratitud.

"Le damos a dios las gracias por esas personas que se acercaron que nos se imaginan cómo queremos agradecerles todo lo que ellos hicieron", Constancia Mendez.

La familia de Zoa dice que también están agradecidos por el apoyo que han recibido de la comunidad.