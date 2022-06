ICE Boston arresta a fugitivo de Brasil convicto por violación infantil

Las autoridades de ICE Boston anunciaron el martes el arresto de un fugitivo de Brasil convicto por violación infantil.

Los oficiales de la oficina local de ICE dijo que arrestaron a Vagner Brito Paixao en Somerville, Massachusetts, el pasado 25 de mayo, Brito era un fugitivo criminal previamente condenado y sentenciado a cumplir 14 años de prisión por cargos de violación infantil en Brasil, dijeron los agentes.

“Los depredadores de niños convictos como Brito Paixao no pueden usar los Estados Unidos para esconderse y evitar cumplir condena en prisión”, dijo el director interino de la oficina de campo de ERO Boston, LaDeon Francis. “Este depredador aún representaría una amenaza para la comunidad si no fuera por los esfuerzos sobresalientes de nuestros oficiales y socios policiales críticos en Brasil. Este arresto me enorgullece del equipo de oficiales de ICE dedicados que tenemos en Boston que están profundamente comprometidos con la protección de nuestras comunidades”.

Brito Paixao ingresó a los Estados Unidos en marzo de 2018, en Nueva York, con una visa B2 de no inmigrante con autorización para permanecer en los Estados Unidos por un período temporal, pero permaneció en el país más allá de esa fecha. El Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó la visa de no inmigrante de Brito Paixao en junio de 2021, dijeron autoridades.

Brito permanece bajo la custodia de ICE ERO en espera de su remoción y transferencia a las autoridades policiales federales en Brasil. Brito Paixao ha sido condenado en un tribunal brasileño a una pena de 14 años de prisión por el delito de violación infantil según las autoridades policiales brasileñas, que emitieron una orden de aprehensión en su contra.

Se insta a los miembros del público que tengan información sobre fugitivos extranjeros a que se comuniquen con ICE llamando a la línea de información de ICE al 1 (866) DHS-2-ICE o internacionalmente al 001-1802-872-6199. También pueden presentar una denuncia en línea completando el formulario de denuncia en línea de ICE.