Identifican a agente de la patrulla fronteriza asesinado a tiros en Vermont

Autoridades continúan investigando el martes el tiroteo fatal de un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que también dejó a un sospechoso muerto y otro herido en una carretera de Vermont cerca de Canadá, dijeron las autoridades.

La muerte del agente el lunes por la tarde fue confirmada por el FBI y Benjamine Huffman, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional en Washington. El sospechoso herido fue detenido después del violento incidente en la Interestatal 91 en Coventry, a unas 20 millas de la frontera con Canadá, dijo el FBI en un comunicado.

Coventry está cerca de la Estación Newport de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, parte del Sector Swanton que abarca Vermont y partes de Nueva York y New Hampshire. El área incluye 295 millas de frontera internacional con Canadá.

Una parte de la interestatal se cerró después del tiroteo y se reabrió por completo poco antes del mediodía del martes, según la policía estatal, que dijo en un correo electrónico que "no podían hacer más comentarios sobre las circunstancias del incidente", remitiendo las preguntas al FBI o la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Huffman dijo que el agente murió "en el cumplimiento del deber". El agente ha sido identificado como David C. Maland, quien estaba asignado al Sector Swanton de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

"Los pensamientos y oraciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos están con la familia del agente Maland durante este momento difícil", escribió un portavoz.

Maland recibió un disparo a las 3:15 p. m. en la carretera interestatal en el condado de Orleans, una pequeña comunidad de 27,000 residentes en la sección rural y remota de Northeast Kingdom de Vermont que se extiende a ambos lados de la frontera con Canadá.

El cruce fronterizo Derby Line-Rock Island se encuentra a unas 12 millas por carretera al norte de Coventry. Es un enlace importante con la provincia canadiense de Quebec, lo que le da al norte de Vermont más hablantes de francés que la mayor parte de Nueva Inglaterra.

Vincent Illuzzi, fiscal del estado en el vecino condado de Essex, dijo que pasó en su auto el lunes por la tarde, por lo que parecía ser un control de tráfico de un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en la I-91, más allá de la salida de Newport, poco antes de que las autoridades informaran de los disparos.

"Voy por la carretera, no hay mucho tráfico, y los vi a la derecha", dijo a The Associated Press por teléfono el martes.

El agente conducía una camioneta blanca sin distintivos con una cabina y luces intermitentes rojas y azules, dijo. El vehículo detenido parecía ser un auto pequeño, azul, dijo. El agente estaba hablando con alguien que estaba de pie delante de su camioneta, detrás del coche, dijo.

"Nada inusual en ese momento", dijo Illuzzi, pero cuando regresó a la carretera más tarde esa noche, parecía que los mismos dos vehículos seguían estacionados y que habían llegado otros vehículos de las fuerzas del orden.

Illuzzi dijo que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos trabaja en estrecha colaboración con la policía estatal y local en su condado. “Tenemos una fuerza policial limitada y, a menudo, son los primeros en responder en casos de emergencia”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la Policía Estatal de Vermont y la oficina del fiscal estatal del condado de Orleans se negaron a hacer comentarios el martes. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos planeaba divulgar la información a medida que estuviera disponible, dijo un portavoz de la agencia en un comunicado.

El senador de Vermont, Bernie Sanders, el senador Peter Welch y la representante Becca Balint enviaron sus condolencias a la familia del agente en una declaración conjunta el lunes.

“Hoy, Vermont y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos sufrieron una trágica pérdida cuando un agente de la Patrulla Fronteriza asignado al Sector Swanton fue asesinado a tiros cerca de Coventry, Vermont”, decía el comunicado. “Nuestras más profundas condolencias a la familia del agente y a la Patrulla Fronteriza. Seguiremos monitoreando esta situación con las autoridades federales y estatales y agradecemos a los socorristas y a los proveedores de servicios médicos de emergencia que respondieron al lugar”.