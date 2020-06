‘Imagina que eso le hubiese pasado a tu hijo’: Detrás de los manifestantes en Boston

Miles de personas continúan protestando en todo Massachusetts, denunciando el racismo estructural y la brutalidad policial contra los negros a raíz de la muerte de George Floyd hace dos semanas.

Activistas y ciudadanos preocupados en una vigilia de Black Lives Matter en un rotativo de West Roxbury el lunes compartieron sus historias con NBC10 Boston, como otros lo hicieron en Jamaica Plain el jueves .

Con los conductores que pasaban sonando sus bocinas en apoyo, expresaron preocupaciones por sus propias vidas y las vidas de sus hijos, y hablaron sobre la necesidad de un cambio legislativo y estructural en la policía estadounidense.

La familia Onyango de Mattapan

Aaron: "Cada profesión tiene cierta responsabilidad, ¿sabes? Requieren un cierto nivel de responsabilidad y profesionalismo. Pero, ¿cómo es que esta conducta, que se espera de cualquier otra profesión, realmente no se espera de la policía con respecto a la brutalidad hacia individuos, y especialmente personas de color? "

Joy: "Es aterrador, pensar en que envejecen. Siento que la policía necesita ser mucho menos prominente en la vida estadounidense de lo que son ahora. Hay tantos problemas sociales que tienen en su haber, que no necesitan estar en este tipo de cosas. No necesitamos personas uniformadas con armas manejando muchas de estas cosas ".

Renee Suchy de Hyde Park

"Tengo una hija que es birracial. Tiene 22 años. Es fabulosa. Estoy muy orgullosa de ella. Y como madre, es mi deber, es mi deber ayudar a proteger a todos los niños, pero especialmente a aquellos que han sido marginados y oprimidos. ".

Organizador y ex concejal de la ciudad de Boston Tito Jackson de Roxbury

Imagina: el idioma inglés tiene más de un millón de palabras. Si pierdes a tu esposa, eres viudo. Si pierdes a tu esposo, eres viuda. Si pierdes a tus padres, eres un huérfano. ¿Cuál es la palabra para alguien que pierde a su hijo? Ni siquiera tenemos una palabra en inglés para eso. Imagínese, póngase en ese lugar. Así que actuamos con esa urgencia. Escuchamos a esos, no son víctimas. escuchamos a los sobrevivientes de esto y avanzamos. Legislamos. Cambiamos la política y, si es necesario, cambiamos a las personas ".

Pascal Opiyo de West Roxbury, originario de Kenya

"Da miedo. Tengo dos hijas y solo quiero ir a casa con ellas todas las noches. Cuando las veo y veo que esto le sucede a los hombres negros en Estados Unidos, pienso: '¿Estaré allí para verlas? crecer y ser adultos y conocer sus vidas? Es algo aterrador. Es muy surrealista ".

"Ponte en los zapatos de otra persona. Mira a esos hombres negros como tus hijos, tus hijas e imagina si eso le sucedió a tu hijo. Y luego, ya sabes, camina y ve, si fuera así, vivirías de negro ¿te importa?

Gail Latimore de Georgia, originaria de Boston

Espero que cambiemos algunos corazones y mentes al ver, no solo ver el video de lo que sucede, que fue atroz y desafortunadamente sucede con demasiada frecuencia. A menudo nos preguntamos cuántas personas resultaron heridas o asesinadas no se grabó, ¿verdad? Sé por mi propia experiencia al ver cómo funciona el sistema que es importante estar aquí, hacer una declaración con todos los demás en solidaridad y también intentar, como dije, cambiar los corazones y las mentes. Y, ya sabes, con suerte cambiar el sistema, porque tiene que ver con el cambio cultural ".

Clarissa Romero y Fanny Fellevik de West Roxbury

Fanny: "Esto es absolutamente BS No debería ser así, esto es indignante y no es así como se debe educar a la gente, sabiendo incluso algo así. Esto simplemente no está bien. Así que creo que necesitamos educarnos a nosotros mismos, a nuestros amigos y a quienes nos rodean. Esto no puede continuar ".

Clarissa: "Es hora de un cambio y creo que nuestra generación es la que va a hacer eso. De todos ellos, tenemos la mayor influencia en este momento, por lo que las personas de nuestra edad deberían estar aquí, cuando, ya sabes, muchas personas están desempleadas con COVID y todo eso. Solo se necesita, ¿qué, 30 minutos para estar aquí, sosteniendo un cartel? Eso hace una gran diferencia ".

Laura Cowie-Haskell de Roslindale

"Examinar mi propia blancura y cómo los modos de blancura me han hecho pensar en el daño que he hecho sin siquiera saberlo, porque la blancura es tan invisible y dominante y no tenemos la oportunidad de diseccionar su toxicidad todo el tiempo "Tengo mucho, mucho, mucho que aprender de las personas de color".

Jill Cowie, de Roslindale

"Ahora es el momento para el cambio, y varias cosas se están uniendo, las energías de esta nación se están uniendo, para ver la verdad de que esto es, que estamos construidos sobre una base injusta que hace tiempo que se ha roto y es hora de traer hacia abajo y cámbialo ".