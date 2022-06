Implicaciones de la ausencia de Tanner Houck en Toronto van más allá de la fea derrota del martes

Los Medias Rojas que ganaron prácticamente todos los juegos en junio oscurecieron un hecho crucial: no estaban pisoteando exactamente a sus oponentes como los Patriots de 2007.

Incluso cuando acertaron 19 de 24, su margen de error se mantuvo preocupantemente escaso. Ganaron cuatro juegos de una carrera y otro con marcador de 2-0 en un viaje a la costa oeste que alteró la temporada. Barrieron a los Guardianes durante el fin de semana a pesar de estar empatados en el séptimo del partido inaugural del viernes y estar abajo en el sexto una noche después.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Para leer el artículo completo en inglés, haz click aquí

Al ingresar al enfrentamiento de esta semana con los Blue Jays, tenían que saber que no se necesitaría mucho para sacarlos de su eje. Un minuto los buenos tiempos están rodando, al siguiente están rodando como un buggy de dunas descarrilado. O tal vez más acertadamente: en un momento Tanner Houck está cerrando, al siguiente se queda en casa porque Canadá no lo deja entrar al país.

El resultado del martes fue a la vez sorprendente, predecible y devastador. Después de otra remontada en las últimas entradas, los Medias Rojas solo necesitaron tres outs para asegurar una victoria característica.

En cambio, no consiguieron nada detrás de un par de relevistas inadecuados para el noveno. Quizás es por eso que el mánager Alex Cora sonó tan extrañamente irritado luego de la derrota por 6-5 que destacó cuánto deberían esperar los Medias Rojas de no visitar a los Azulejos en octubre.

"Estamos tratando de obtener 27 (outs) allí y no lo terminamos", dijo Cora a los periodistas.

Houck les costó el juego y lo hizo a 500 millas de distancia en Boston. Cora le pidió a Tyler Danish que tomara el noveno contra los bates más peligrosos en el orden de Toronto después de un octavo perfecto, y él no estuvo a la altura. Tampoco lo fue el reemplazo Hansel Robles, quien desperdició su quinto salvamento al permitir el sencillo del empate a Bo Bichette y el golpe ganador a Vladimir Guerrero Jr.

El noveno debería haber pertenecido a Houck, quien asumió el rol de taponero hace dos semanas y media y salvó rápidamente seis juegos en seis oportunidades. Su presencia finalmente le había permitido a Cora dar forma a las últimas entradas. Su ausencia abrió un agujero que se remonta a abril, cuando los Medias Rojas fallaban constantemente en los juegos que podían ganar.

Se le preguntó a Cora acerca de darle a Danish una segunda entrada en lugar de convocar, digamos, al zurdo Matt Strahm, pero seamos honestos: no había buenas opciones contra George Springer, Bichette y Guerrero, especialmente después de uno de los principales bateadores de la Liga Americana, el receptor Alejandro Kirk, abrió con un sencillo emergente.

"Quiero decir, así es como lo vi", dijo Cora. "Esa es la forma en que manejé el juego. Soy el mánager aquí y decidí ir con (Danish) por dos entradas".

Cada uno de los bateadores antes mencionados hace swings con la mano derecha. Strahm hubiera sido una elección arriesgada, porque los derechos le pegaron 41 puntos mejor que los zurdos. No se puede decir lo mismo de Houck, quien domina a los derechos con un OPS de .526. Pero su negativa a vacunarse una vez más se interpuso en el camino, tal como lo hizo en abril, cuando su ausencia contribuyó a tres derrotas en cuatro juegos y envió a los Medias Rojas a una caída en picada que terminó en 10-19 y el segundo peor récord en la Liga Americana.

Les tomó seis semanas salir de ese agujero, y solo pueden esperar que no vuelvan a caer, especialmente porque están en medio de 20 de 23 juegos contra los Azulejos, los Yankees y los Rays. .

Esa es su preocupación inmediata, pero el panorama general también plantea problemas. Los Medias Rojas regresan a Toronto el 30 de septiembre para la penúltima serie de la temporada. Es posible que necesiten los Juegos 157-159 para asegurarse un lugar en los playoffs. Además, si los Azulejos ganan el comodín y los Medias Rojas terminan segundos, Toronto albergará tres juegos en octubre.

Tal como están las cosas ahora, los Medias Rojas no contarían con Houck ni con el jardinero Jarren Duran, quien ha proporcionado una chispa desde el puesto de primer bate. También está el asunto de la rehabilitación del as Chris Sale, quien reveló en los entrenamientos de primavera que no está vacunado y no ha abordado su estado desde entonces. Si bien hay tiempo para que los tres obtengan una vacuna, eso no ayudó a los Medias Rojas el martes, y no los ayudará en la final del miércoles, cuando buscan evitar una barrida.

Los jugadores tienen derecho a elecciones individuales y nadie quiere escuchar más argumentos sobre las vacunas. Pero como nos recordó el martes por la noche, decisiones como la de Houck tienen consecuencias que pueden afectar la clasificación.