Incautan 14 armas de fuego de un hombre que saltó de un puente en Rhode Island huyendo de la policía

La policía de East Providence, Rhode Island dijo el jueves que incautó 14 armas de fuego de un hombre que saltó del puente Washington durante una parada de tráfico.

Un video exclusivo de NBC 10 mostró a Joseph DaRosa, de 28 años, siendo sacado del agua el miércoles por la noche.

La policía intentó detener el automóvil donde iba DaRosa. Estaba bajo vigilancia por tráfico de armas de fuego y llevaba una maleta.

“Cabe señalar que el vehículo en el que se encontraba DaRosa era un Lyft y el conductor no tenía idea de lo que estaba sucediendo”, dijo el jefe Christopher Francesconi del Departamento de Policía de East Providence.

Los agentes del orden pudieron encontrar a DaRosa después de unos 50 minutos de búsqueda. Pudieron obtener una orden de cateo para la maleta y encontraron 14 armas de fuego. Cuatro de las cuales fueron robadas en Texas, a otra le borraron el número de serie.

“Estas son 14 armas que no se usarán en un homicidio, 14 armas que no se usarán para dispararle a una persona inocente. No se usarán para quitarle la vida a alguien”, dijo el alcalde Bob DaSilva.

DaRosa, que es de California, fue acusado de una lista de delitos que incluyen 14 cargos de posesión de un arma de fuego por parte de una persona condenada por un delito de violencia. La policía dijo que estaba en libertad condicional federal por tráfico de metanfetamina.

"Estos son algunos delitos muy graves. Esperamos que se haga justicia en este caso, especialmente dados sus antecedentes violentos", dijo Francesconi.

Se espera que DaRosa sea procesado el viernes. En cuanto al conductor de Lyft, la policía dijo que está bien, después de la experiencia aterradora.