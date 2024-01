Incendio en edificio de apartamentos Framingham pudo haber sido intencional, según investigadores

Un incendio en un edificio de apartamentos en Framingham, Massachusetts, pudo haber sido provocado intencionalmente, dijeron los investigadores el lunes.

Los bomberos fueron llamados al edificio en 1630 Worcester Road justo antes de las 4 p.m.

"Abrí la puerta y parecía como si fuera el infierno, no se podía ver nada, era muy espeso", dijo un residente a NBC10 Boston.

El incendio comenzó en el primer piso en el vestíbulo de uno de los edificios del complejo de apartamentos The Green.

Los inquilinos del primer piso dicen que el humo era tan denso en el pasillo que no podían escapar y esperaron en su balcón en temperaturas gélidas hasta que todo quedó claro.

Los investigadores no han revelado detalles de lo que encontraron en el lugar, pero nos dicen que, a partir de la evidencia que reunieron, es posible que alguien haya provocado el incendio a propósito.

"Podría haber sido una gran cantidad de víctimas, especialmente por lo intenso que era el humo", dijo otro vecino.

Cuatro personas, incluida Alicia Lyons, fueron trasladadas al hospital para ser examinadas por inhalación de humo.

"Da miedo, ya no me siento segura aquí, no entiendo por qué la gente quiere hacer daño a otras personas", dijo Lyons.

Se ofrece una recompensa de $5,000 dólares por cualquier información que conduzca a la persona que pudo haber iniciado el incendio.