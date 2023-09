Recuerdan a autoridades que información de solicitantes de licencias de conducir debe ser privada

El gobierno estatal le está recordando a los departamentos de policía que la información de aplicantes para la licencias de conducir no debe ser compartida con algunas entidades.

El viernes se discutieron propuestas de regulaciones sobre la ley que le permite a personas indocumentadas obtener una licencias de conducir en Massachusetts.

Según un memorándum que algunos departamentos de policía del estado han recibido este mes se detalla que ninguna agencia del orden puede o debe usar documentos o información de los aplicantes para la licencia de conducir para indocumentados con el fin de hacer cumplir las leyes civiles de inmigración.

Helen Fernández es una de las muchas personas que ya están en proceso para recibir su licencia de conducir gracias a esta ley que entró en efecto en Julio, ella dice estar de acuerdo con que la policía siga ese recordatorio pero con excepciones.

Si no habla inglés, el RMV pone a su disposición servicio de traductor para solicitar su licencia de conducir para inmigrantes indocumentados.

"En caso específicos sí porque tú sabes que es importante saber si esas personas no usan entorpecentes o usan alcohol yo creo que sí", dijo Fernández.

Bajo la ley de Movilidad Laboral y Familiar solo determinadas personas y organizaciones pueden acceder a información específica, el RMV no comparte información con las autoridades civiles de inmigración.

Chrystel Murrieta Ruiz, Coordinadora política sindical 32BJ y copresidente de la coalición Driving Families Forward dice que se debe crear un balance y una transparencia para el público y también asegurar que se proteja la seguridad de las personas que están solicitando una licencia de conducir.

"Casos de personas que no han cometido ningún crimen si va a haber acceso a esa información pero si alguien no ha cometido ningún crimen no debe haber alguna razón por la que eso caiga a las manos", dijo Murrieta Ruiz.

Estos recordatorios llegan al mismo tiempo que la Fiscal General del estado estaría contemplando propuestas de regulación para esta ley.