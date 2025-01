Incertidumbre entre la comunidad inmigrante en New Haven

El temor de los operativos federales en las ciudades santuario ha llegado a New Haven, Connecticut generando incertidumbre entre los residentes.

Líderes comunitarios aseguran que aún es temprano para determinar el impacto que las órdenes ejecutivas del presidente Trump puedan tener en los habitantes de la ciudad.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Lidia, una madre residente en New Haven, tiene su hijo registrado en las escuelas públicas, la idea de que agentes federales puedan ingresar al lugar de estudio de jóvenes inmigrantes la llena de inquietud.

"Dios no quiera que me pase eso, y si me pasa eso, o sea que me envíen con mi hijo también...", comentó.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Las ciudades catalogadas como santuarios enfrentan el desafío de equilibrar la protección de sus ciudadanos con el cumplimiento de la ley. Aunque la Constitución de los Estados Unidos, a través de la décima enmienda, protege a estas ciudades de cumplir con órdenes federales, las autoridades temen que se tomen medidas en contra, lo que podría resultar en sanciones.

"Vamos a ver , estamos dos , tres días hasta que esta administración haya comenzado, nuestros abogados van a trabajar muy fuertemente para proteger a nuestra ciudad", dijo el alcalde de New Haven, Justin Elicker,

El Departamento de Seguridad Nacional ha indicado que los agentes federales podrían realizar operativos para capturar a criminales extranjeros que se esconden en lugares como escuelas e iglesias para evitar ser arrestados.

Sin embargo, Elicker afirmó que "es tipo persecución de la comunidad inmigrante primero no es necesario porque la comunidad inmigrante no es una amenaza a otra persona en la comunidad."

Durante años, New Haven ha servido como un refugio para inmigrantes. La alcaldía ha asegurado que la prioridad de los agentes locales es combatir la violencia existente y que no utilizarán los recursos municipales para atemorizar a la comunidad inmigrante.