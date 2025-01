Adolescente gravemente herida en tiroteo en Easton

Una adolescente recibió un disparo y resultó gravemente herida en un complejo de apartamentos en Easton, Massachusetts, el martes, dijo la policía.

Las personas que se cree que estuvieron involucradas en el tiroteo en Robert Drive huyeron, según la policía de Easton. La menor, que tenía heridas que amenazaban su vida, fue trasladada de urgencia al Good Samaritan Medical Center y luego en avión a un hospital de Boston.

No se creía que hubiera una amenaza para la comunidad en general; no se creía que el incidente fuera aleatorio, según la policía. Dijeron que esperaban una mayor presencia policial en el área mientras los investigadores locales y estatales investigaban lo sucedido.

Además, en Mansfield, la policía local dijo que estaban en Donegal Way investigando un incidente relacionado con Easton en conjunto con la policía local. No compartieron más detalles más allá de que no había peligro para el público; tampoco conectaron directamente esa investigación con el tiroteo en Easton.