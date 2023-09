Joven trompetista boricua lucha por continuar su sueño en Boston tras ganar beca de Berklee

Un joven boricua, sueña con ser un trompetista profesional, y su instrumento lo llevó a ganarse una beca en la prestigiosa Universidad Berklee College of Music en Boston, y hoy lucha por continuar sus estudio.

Omar Becerril Berrío, es un joven puertorriqueño de 22 años que decidió migrar de su isla, con una maleta llena de sueños, “Lo más difícil de llegar acá ha sido la parte económica”, dice.

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues el joven ha tenido que sortear su suerte para poder costear el resto que la beca no cubre, "yo no contaba con los recursos para venir a estudiar de lleno y pues tuve que recurrir a la recaudación de fondos" dice.

Aunque Becerril Berrío ha pensado en agachar la cabeza, sigue luchando por ser un músico profesional, "este sueño es algo que nunca pensé, yo lo ponía como un sueño lejano", dice el joven músico.

Su talento le permitió que un reconocido artista del reggaeton lo viera en redes sociales.

El reconocido cantante Nicky Jam vio una publicación del influencer boricua Molusco, donde compartió que el joven pedía ayuda para cumplir su sueño, y Nicky Jam comentó diciendo que quería ayudarlo.

Telemundo Nueva Inglaterra contactó a la representante del artista quien dijo que le haría llegar de nuevo el mensaje.

"No pensé que mi recaudación de fondos iba a llegar hasta donde a llegado, pues que él la vio"

Omar espera con ansias que el artista pueda cumplir aquellas palabras, y así poder inspirar con su talento a otros jóvenes, "quiero ser como Juan Luis Guerra, quiero llevar mi música a todas parte del mundo... como servidor de Dios, llevar la palabra con el instrumento", agregó.

Este joven, creyente, soñador y lleno de ilusiones, espera que su maleta, que está llena de esperanzas puede lograr su sueño de ser un músico profesional, y espera servir de inspiración a quienes creen que todo es posible.