Juicio de Karen Read: fiscalía concluye su caso y la defensa trae sus testigos

La fiscalía en el juicio por asesinato contra Karen Read concluyó su caso el viernes y la defensa comenzó a llamar a sus primeros testigos.

El jueves comenzó con una victoria para la defensa, ya que la jueza Beverly Cannone les dijo que podrían presentar testimonios limitados de tres testigos entrevistados el martes fuera del jurado, incluido un médico de Los Ángeles que dice que las abrasiones en el brazo de John O'Keefe fueron causadas por un perro, no piezas de luz de la parte trasera de un auto, como sostiene la fiscalía.

Read está acusada de golpear a O'Keefe, su novio oficial de policía de Boston, con su camioneta y dejarlo por muerto en un banco de nieve en Canton, Massachusetts, en 2022. Se declaró inocente y su defensa argumenta que fue incriminada.

Mientras tanto, el policía estatal de Massachusetts, Nicholas Guarino, testificó el jueves que los datos que extrajo del teléfono de O'Keefe muestran que permaneció donde se encontró su cuerpo más tarde en el jardín delantero de 34 Fairview Road en Canton desde las 12:25 hasta las 6:15 a.m. del 1 de enero. 29, 2022.

Guarino testificó que Read llamó al teléfono de su novio más de 50 veces esa mañana, dejando ocho mensajes de voz, algunos llenos de palabrotas, que fueron escuchados por el jurado.

El médico forense que realizó la autopsia de O'Keefe también testificó el jueves.

Dijo que determinó que la causa de su muerte fue un impacto contundente e hipotermia, pero no pudo determinar la forma de su muerte.

Regresará al estrado cuando se reanude el testimonio el viernes por la mañana, momento en el que se espera que el jurado vea las fotografías de la autopsia de O'Keefe.

Médico forense concluye su testimonio y la fiscalía descansa

Scordi-Bello regresó al estrado cuando se reanudó el testimonio el viernes por la mañana. Tras un examen directo, se mostraron al jurado las fotografías de la autopsia de O'Keefe.

Durante el contrainterrogatorio de la abogada defensora Elizabeth Little, se le preguntó al médico forense si las lesiones en el brazo de O'Keefe eran inconsistentes con haber sido atropellado por un vehículo a 24 mph.

"No lo sé. No soy un experto en reconstrucción. No soy un experto en biomecánica", dijo Scordi-Bello. "Nunca inspeccioné personalmente el coche, así que no puedo dar una opinión al respecto".

También testificó que el brazo de O'Keefe no tenía hematomas importantes ni fracturas ni huesos rotos.

Scordi-Bello también dijo que es posible que las heridas en la cara de O'Keefe hayan sido causadas por un puñetazo.

Terminó su testimonio alrededor de las 10 a. m. del viernes, momento en el que la fiscalía dio por terminada su argumentación.

Juez rechaza moción de veredicto dirigido

Poco antes de las 10:30 a. m., después de un breve receso, el tribunal se reanudó y el abogado defensor Alan Jackson solicitó un veredicto directo de no culpable, fallo que puede emitir un juez si determina que no hay pruebas suficientes para que un jurado razonable pueda declarar culpable a un acusado.

Argumentó que la fiscalía no pudo probar su caso más allá de toda duda razonable y que el tribunal debería declarar inocente a Read sin que el caso llegue al jurado. Dijo que debe haber evidencia de que el vehículo de Read mató a O'Keefe, y la fiscalía no proporcionó esa ni ninguna otra evidencia médica que pruebe su caso.

"La única evidencia que está ante el tribunal es que el propio médico forense del Commonwealth no cree que esto sea un homicidio, y esta mañana continuó diciendo que, en su opinión experta, las lesiones no son lesiones clásicas de peatones y son... cada uno de ellos, consistente con un altercado físico", dijo Jackson.

El fiscal adjunto Adam Lally comenzó su argumento diciendo que "sorprendentemente" no estaba de acuerdo con las afirmaciones de la defensa.

Citó algunas de las pruebas físicas, junto con testimonios de funcionarios de seguridad pública sobre las propias declaraciones de Read donde dijo que golpeó a O'Keefe con su vehículo y pidió que se denegara la moción.

Cannone, sin embargo, dijo que estaba satisfecha de que la fiscalía había cumplido con su carga e inmediatamente negó la moción de la defensa.

La defensa llama a su primer testigo

Después del fallo de la jueza, la defensa llamó a su primer testigo, Brian Loughran, el conductor del quitanieves responsable de arar Fairview Road el día de la muerte de O'Keefe.

Comenzó testificando que conoce a muchos miembros de la familia Albert de la época en que vivía y trabajaba en la ciudad y asistía a la escuela allí.

Luego, Loughran testificó sobre la ruta de su arado esa noche, incluida la casa de Albert en Fairview. Dijo que cuando pasó por la casa alrededor de las 2:45 a.m. no vio nada en el césped.

Cuando se le preguntó qué parte del césped estaba iluminado, dijo que lo estaba todo. Cuando se le preguntó si vio un cuerpo allí, dijo que no.

Loughran dijo que luego pasó por 34 Fairview Road entre las 3:15 y las 3:20 a. m. En ese momento, vio un Ford Edge estacionado al costado de la carretera frente a la casa junto al mástil de la bandera. Dijo que debería haber notificado a Obras Públicas que un vehículo estaba estacionado en la carretera durante una tormenta de nieve, pero no lo hizo porque estaba siendo cortés con la familia Albert. Nuevamente dijo que no vio nada en el jardín delantero de la casa.

La defensa terminó con Loughran y Lally comenzó a interrogarlo alrededor de las 11:15 a.m.

Experta en mordeduras de perro testifica

La segunda testigo de la defensa fue la patóloga forense Dra. Marie Russell, experta en mordeduras de perros que ha examinado entre 500 y mil mordeduras de perros. La fiscalía había intentado impedir que esta testigo declarara, pero el juez le permitió subir al estrado.

Se le preguntó específicamente sobre las lesiones en el brazo derecho de O'Keefe, cuya fotografía se mostró en una pantalla de televisión.

"Creo que estas lesiones las sufrió un animal", dijo Russell, "posiblemente un perro grande, debido al patrón de las lesiones". Dijo que las lesiones son consistentes con marcas de dientes o garras.

Durante el contrainterrogatorio, Lally le preguntó a Russell cómo se enteró del caso. Dijo que se enteró por primera vez cuando leyó un artículo sobre el caso en The Boston Globe el mes pasado.

Experto en ciencia forense digital sube al estrado

Tras la pausa para el almuerzo, el experto en ciencia forense digital Richard Green subió al estrado. El equipo de la defensa lo contrató para examinar los datos de ubicación de O'Keefe desde su teléfono celular.

Testificó específicamente sobre los datos de Apple Health de O'Keefe del 29 de enero de 2022, que muestran que viajó 87,4 metros y dio 80 pasos entre las 12:21 y las 12:24 a.m. También mostró que estuvo en tres vuelos diferentes entre las 12:22 y 00:24

Green dijo que la aplicación Waze, que los fiscales utilizaron para ubicar a O'Keefe y Read en su camino al lugar donde murió O'Keefe, tenía un error de tres minutos.

Más tarde testificó que una búsqueda en Google hizo que mi testigo del juicio, Jennifer McCabe, "esperara morir de frío", se realizó por primera vez a las 2:27 a. m. El momento de la búsqueda ha sido el quid del caso: testificó un testigo de la fiscalía, que probablemente se hizo después de que el cuerpo de O'Keefe fuera encontrado y reportado a la policía, alrededor de las 6 a.m.

Cuando Lally tuvo la oportunidad de interrogar a Green, el experto forense insistió en que la búsqueda de las 2:27 a.m. no se pudo haber realizado a las 6 a. m., según los datos.

Pero Green reconoció que el testimonio que dio ante el tribunal contradecía lo que había indicado previamente en una declaración jurada. Green dijo que había cambiado de opinión después de revisar los datos.

El jurado fue excusado por el fin de semana alrededor de las 3:15 p.m. y Cannone les dijo: "Vamos por buen camino, recibirán este caso la próxima semana para sus deliberaciones".

Después de la audiencia, la defensa le dijo a NBC10 Boston que esperan llamar a tres testigos más el lunes y luego dar sus argumentos finales el martes.

