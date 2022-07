Los Red Sox no debieron dejar ir a esta estrella

De los tres All-Stars que los Red Sox no le pagaron, solo uno me molesta.

No es Andrew Benintendi, quien ni siquiera sería una selección de la Liga Americana si jugara en otro lugar que no fuera Kansas City. Y no es Mookie Betts, cuya incuestionable grandeza, sin embargo, no lo convirtió en la mejor opción a largo plazo en Boston.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Para leer este artículo completo en inglés, haz click aquí

Es Kyle Schwarber.

Cuando Chaim Bloom adquirió a Schwarber de los Nacionales en la fecha límite de canjes del año pasado, la movida no fue recibida con elogios, ni dentro ni fuera del clubhouse. Schwarber no había jugado en un mes debido a una grave lesión en el tendón de la corva, y no llenó un vacío evidente en la primera base. No había garantía de que regresaría antes de septiembre.

En cambio, regresó el 13 de agosto e inmediatamente transformó la alineación, aportando poder y paciencia a la mitad del orden, nivelando un desequilibrio entre izquierda y derecha y estableciéndose como una presencia y un líder.

El hecho de que realmente no podía jugar en la primera base no era lo ideal, pero Schwarber lo aprovechó al máximo y, en última instancia, hizo más cosas buenas que malas. Bateó .291 con siete jonrones en 41 juegos y luego agregó tres jonrones más en los playoffs.

Cuando comenzó la agencia libre, el joven de 29 años pensaba estar al mando durante tres o cuatro años a $15-$20 millones anuales, un precio razonable para un All-Star que atrae bases por bolas y hits con poder. Su encaje en los Medias Rojas tenía perfecto sentido tanto a corto como a largo plazo.

En 2022, proporcionaría un seguro de primera base si el prospecto Triston Casas no estuviera listo, así como la capacidad de jugar en los jardines si Jackie Bradley Jr. no bateaba. A largo plazo, podría pasar sin problemas al puesto de DH el próximo año, ya que el contrato del titular J.D. Martínez está por expirar.

Es raro que las ventanas se alineen tan perfectamente, pero los Medias Rojas nunca mostraron ningún interés real. En cambio, Schwarber firmó con los Filis por cuatro años y $79 millones, e incluso si no está bateando para el promedio (.222), es justo decir que los Medias Rojas se llevarían sus 28 jonrones. Ese total encabeza la Liga Nacional y ha ayudado a Schwarber a compilar un OPS de .867. También está en camino de llegar a 100 bases por bolas por primera vez.

Schwarber does not stop.



His National League-leading 28th homer. pic.twitter.com/zAU7VRNwAG — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) July 10, 2022

Agregue su presencia: se integró al clubhouse de los Medias Rojas más rápido en dos meses que la mayoría de los jugadores en cinco años, y fue fácil verlo jugando un papel integral en los años puente entre Xander Bogaerts-Rafael-Devers-Martinez y el grupo Marcelo Mayer-Nick Yorke-Casas en el horizonte.

En cambio, está conectando jonrones para los Filis clasificados en los playoffs, y la próxima semana en Los Ángeles, los representará en el Juego de Estrellas mientras los Medias Rojas intentan descubrir una vez más cómo tapar una fuga en la primera base.

Benintendi tuvo un bajo rendimiento aquí y el regreso del derecho Josh Winckowski y el jardinero Franchy Cordero aún puede resultar una victoria. Firmar a Betts por $350 millones casi seguramente le habría costado a los Medias Rojas Devers --lo que puede suceder de todos modos-- y sofocado la capacidad de Bloom para comenzar una reconstrucción.

¿Pero Schwarber? Encajaba perfectamente, y los Medias Rojas lo dejaron escapar tontamente.