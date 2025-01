Market Basket lanzará un “gran” anuncio el viernes. ¿Cuál será?

La cadena de supermercados de Nueva Inglaterra Market Basket estará haciendo una gran revelación el viernes. Pero, ¿qué será?

"Estamos tomando algo viejo y haciéndolo nuevo", dijo Market Basket en una publicación en las redes sociales el jueves. "Déjanos saber en los comentarios lo que crees que tenemos planeado. ¡Vuelve mañana (24/1) para la gran revelación!"

La popular cadena de supermercados no dio muchas pistas, aparte de un gráfico con su antiguo logotipo, lo que llevó a algunos a creer que podrían cambiar su nombre de Market Basket para incluir el apellido DeMoulas como lo hacía antes.

We’re taking something old and making it new. Let us know in the comments what you think we have planned. 🤔 Check back tomorrow (1/24) for the big reveal! pic.twitter.com/b5nJsZcT4P