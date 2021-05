Más reaperturas de lugares de entretenimiento en Massachusetts

En una señal de volver a una "nueva normalidad", el Coolidge Corner Theatre y el Time Out Market Boston se encuentran entre una serie de lugares más grandes que reabrirán en Massachusetts.

Es la hora del espectáculo una vez más en el Coolidge Corner Theatre, 14 meses después de que se cerraran las cortinas debido a la pandemia.

Time Out también ha reabierto lentamente ubicaciones en todo el mundo. El destino de 25,000 pies cuadrados en Boston reúne a algunos de los mejores talentos culinarios de la ciudad.

Las festividades de apertura del fin de semana ya han comenzado con 10 restaurantes, dos cocinas más que debutarán este verano. También habrá música en vivo y actividades para toda la familia.

En Coolidge Corner, los boletos saldrán a la venta a partir del 7 de mayo. Una reapertura gradual comienza el jueves con el regreso de algunos clásicos de Coolidge, incluida una restauración en 4K de Do the Right Thing y 2001: A Space Odyssey. Las funciones de primera ejecución comienzan en junio.

La seguridad sigue siendo una prioridad, según el gerente de la oficina de Coolidge Corner, Andrew Dixon, quien dijo que el lugar ha optado por un límite de capacidad del 15% para mantener la distancia social.

“Todos llevarán máscaras”, dijo Dixon. “Hemos optado por no abrir nuestros puestos de concesión todavía. En este momento solo estamos enfocados en asegurarnos de que mostramos excelentes películas ".

Massachusetts dio otro paso hacia la "nueva normalidad" esta semana cuando el estado relajó una serie de restricciones de COVID. Como parte de la Fase 4, Paso 1, tanto los lugares interiores como exteriores ahora pueden admitir ventiladores al 25% de su capacidad habitual, en comparación con el 12%.

A partir del 29 de mayo, los límites de reuniones grupales aumentarán a 200 personas en el interior y 250 personas al aire libre. Los festivales callejeros, desfiles y festivales agrícolas se pueden realizar al 50% de su capacidad.

La guía de restaurantes que estipula que la comida se sirva con alcohol finalmente se eliminará y el tamaño máximo de la mesa aumentará a 10.

Se espera que todas las restricciones se levanten el 1 de agosto, según el gobernador Charlie Baker. Las fases de reapertura dependen de la salud pública y los datos de vacunación.