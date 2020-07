Massachusetts reporta 14 nuevas muertes por COVID-19; 387 nuevos casos confirmados

Massachusetts informó que 14 personas con el nuevo coronavirus han muerto junto con 387 nuevos casos del virus el viernes.

Ahora ha habido 8.389 muertes y 109.787 casos, según el Departamento de Salud Pública de Massachusetts. El porcentaje de pruebas de coronavirus que arrojan resultados positivos, en promedio, es del 2.1%, frente al 1.7% la semana pasada.

Hay otros 127 casos probables adicionales enumerados en el informe diario COVID-19 del departamento para el viernes, que se suman a un total de 7,825 casos probables que aún no han sido confirmados. El informe no enumeró nuevas muertes entre los casos probables: ha habido 220 en el estado.

El brote de coronavirus de Massachusetts es mucho menos grave que a mediados de abril, en el punto álgido del aumento del virus. Las mediciones observadas de cerca, como la tasa de pruebas y el número promedio de pacientes hospitalarios con COVID-19, permanecen aproximadamente un 90% más bajos.

El gobernador Charlie Baker dijo el jueves que está haciendo que su administración revise las reglas sobre las reuniones en Massachusetts a medida que focos de coronavirus relacionados con fiestas han estado apareciendo.

"La realidad de COVID-19 es que no sigue ninguna regla", dijo Baker. "Se puede propagar rápidamente si las personas no toman las precauciones adecuadas … Para todos nuestros residentes, no puedo expresar esto lo suficiente, no sean descuidados o complacientes".

Otros estados han estado luchando con nuevos brotes masivos que están forzando sus sistemas y provocando nuevos cierres. La semana pasada, Baker ordenó que todos los viajeros que provengan de fuera del noreste o Hawai se pongan en cuarentena durante 14 días o demuestren que han resultado negativos para el virus.