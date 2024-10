Massachusetts se une a docena de estados en demanda contra TikTok

TikTok se encuentra nuevamente bajo la mira, esta vez enfrentando más de una docena de demandas por varios estados, argumentando que la aplicación es dañina a la salud de los menores.

La fiscal General de Massachusetts Andrea Joy Campbell, dice que la compañía de redes sociales busca que la aplicación sea adictiva.

Muchos están de acuerdo que la aplicación está diseñada para que uno se mantenga entretenido, algunos pueden resistir la tentación de seguir viendo videos mientras que otros no tanto, pero es la falta de moderación que expertos dicen puede causar daño.

La compañía de redes sociales TikTok se enfrenta una nueva batalla legal, esta vez en contra de más de una docena de fiscales de estado.

“Estamos priorizando el bienestar de nuestros niños”, dijo Campbell.

La demanda es el resultado de 2 años de investigación por parte de la coalición de estados sobre el presunto impacto que tiene TikTok en la salud mental y física de los menores de edad.

"No se trata de regular el contenido, se trata de la mala conducta de TikTok. Su diseño intencional atrapa el tiempo y la atención de los jóvenes, y eso les afecta…", dice la fiscal Andrea Joy Campbell, quien afirma que es responsabilidad de TikTok de cambiar, y no la de padres y jóvenes.

La doctora Clovene Campbell, de Pediatric Associates Greater Salem, está de acuerdo, y asegura que el uso prolongado puede conducir a una falta de sueno y otros problemas de salud.

"Tenemos que aprender a dejar nuestros dispositivos afuera de nuestra habitación al menos una hora antes de irnos a dormir.", dijo la experta.

pero para quienes usan la aplicación a menudo… no es tan simple…

“ todo está diseñado para que genere cierta adicción, no?” 2 // “tal vez tú no te acuerdas que tienes tiktok o lo que sea, pero llega una notificación y te dice que alguien publicó tal contenido y lo que sea, y tal vez es lo que te hace abrir el teléfono y meterte nuevamente a la aplicación.” 12

La fiscal también lanzó una queja legal en contra de Meta, dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Por su parte a TikTok solo le queda hasta abril para ser vendido o retirarse del mercado después de que se aprobara una ley en su contra.

Intentamos comunicarnos con TikTok pero no se ha obtenido respuesta.