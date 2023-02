Múltiples escuelas de Mass. reciben supuestas amenazas en medio de llamadas falsas en todo el país

Varias escuelas de Massachusetts han recibido amenazas mientras las autoridades investigan lo que la Policía Estatal de Massachusetts describió como llamadas falsas de amenazas en todo el país el lunes.

La Policía Estatal de Massachusetts confirmó que respondieron a una llamada en la Escuela White Oak en Westfield.

La policía de Amesbury también respondió a una amenaza a una de sus escuelas. Más tarde confirmaron que parecía ser una llamada falsa y que no parece haber ningún peligro. Según una declaración conjunta del distrito y la policía, la amenaza se produjo en forma de una llamada telefónica a Amesbury High School. La persona que llamó afirmó que tenía un arma, y luego hubo ruidos que sonaron como disparos. La escuela secundaria fue cerrada y otras escuelas del distrito se pusieron en modo seguro mientras las autoridades investigaban, pero no encontraron ningún peligro.

"Esta fue una interrupción no deseada, pero todos estamos agradecidos de que no haya una amenaza o peligro activo para nuestras escuelas. Me gustaría agradecer especialmente a nuestras familias por adherirse al protocolo y confiar en nosotros con la seguridad de sus hijos, manteniéndose alejados de la escuelas y permitir que las fuerzas del orden público hagan su trabajo de manera segura", dijo la superintendente de las escuelas de Amesbury, Elizabeth McAndrews.