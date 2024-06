Niña de un añito es arrollada en Worcester

Una bebé de un año tuvo que ser hospitalizada luego de ser arrollada por un vehículo en Worcester, Massachusetts, el lunes por la noche.

La policía de Worcester dijo que la pequeña de un año se encuentra estable y está siendo tratada por una lesión en la cabeza. Los hechos ocurrieron en una vía muy concurrida y los hechos quedaron grabados en un video de vigilancia.

En las imágenes se aprecia el momento exacto cuando la bebé es arrollada por un auto que transitaba por la calle Lincoln, tras salir corriendo a la calle.

“Oh, santo Dios. Terrible, terrible diosito. Oh no, qué angelito”, dijo un trabajador del área, identificado como Carlos García. “De pronto (fue) un descuido de los padres, no sé de quién, pero muy tenaz”.

En el video también se aprecia cuando varias personas corren en dirección de la menor, así como cuando llega el personal de emergencia, a eso de las 9:36 de la noche.

Según la uniformada de Worcester, una enfermera en el lugar, bomberos y policías brindaron asistencia médica hasta que la niña fue trasladada al hospital en ambulancia.

La unidad de reconstrucción de accidentes llegó hasta este lugar para investigar más a fondo este incidente. Por el momento se desconocen mayores detalles sobre el conductor involucrado.