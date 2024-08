Nuevos detalles de tiroteo fatal de la policía contra hombre sospechoso de matar a su esposa e hijo de 8 años

Las autoridades dieron a conocer el viernes nuevos detalles sobre un incidente en el que la policía disparó y mató a un hombre armado en el puente de la carretera interestatal 95.

El hombre que se cree que mató a su esposa y a su hijo de 8 años ha sido identificado como Trent Weston, de 37 años, de Troy, New Hampshire, tras una autopsia, según las autoridades de Maine y New Hampshire.

Su causa de muerte fueron múltiples heridas de bala y la forma de su muerte se ha determinado como homicidio como resultado de un tiroteo policial. Su hijo ha sido identificado como Benson Weston, y su causa de muerte fueron múltiples heridas de bala y la forma de su muerte fue homicidio.

La investigación sobre estas muertes y el presunto homicidio en Troy que involucra a la esposa de Trent Weston, Brittany Weston, de 37 años, sigue en curso por parte de la policía estatal de Maine y New Hampshire. Una autopsia determinó que su causa de muerte fueron múltiples heridas de bala en la cabeza y la forma de su muerte fue homicidio.

Las autoridades dijeron en este momento que "todas las pruebas indican que Trent Weston es responsable de las muertes de Brittany y Benson Weston".

El incidente llegó a su punto más crítico cuando la policía disparó y mató a Trent Weston en las primeras horas de la mañana del jueves en el puente del río Piscataqua entre New Hampshire y Maine. Las autoridades dijeron que el incidente parece haber comenzado cuando el hombre mató a su esposa en su casa en Troy, en el oeste de New Hampshire, y luego condujo casi 100 millas hasta el puente.

En una conferencia de prensa el jueves, el coronel William Ross, jefe de la policía estatal de Maine, dijo que la policía de York, Maine, recibió una llamada al 911 alrededor de las 2:07 a.m. de un hombre que dijo que había estado involucrado en una pelea con su esposa en Troy y que su esposa estaba muerta. La policía estatal de New Hampshire acudió a la residencia en Troy y encontró a una mujer muerta alrededor de las 3 a.m.

Alrededor de las 2:30 a.m., dijo Ross, la policía de Kittery, Maine, localizó el vehículo del hombre estacionado en medio del puente del río Piscataqua en el lado de Maine. La policía de New Hampshire y Maine acudió y trató de negociar con el hombre, pero esas negociaciones no tuvieron éxito. El hombre salió de su vehículo y levantó un arma, y ​​recibió un disparo del policía estatal de Maine Craig Nilsen y dos policías estatales de New Hampshire cuyos nombres aún no se han revelado.

El hombre cayó al agua debajo del puente, dijo Ross, donde fue recuperado por la Guardia Costera de los EEUU a las 8:30 a.m. y declarado muerto.

La policía en la escena localizó a un niño de 8 años que había recibido disparos mortales en el asiento trasero del vehículo. Ross dijo que la policía no sabía que había un niño en el asiento trasero cuando dispararon sus armas, pero la muerte del niño no fue causada por los disparos de los agentes.

"Basándonos en la información que vimos, estaba muy claro que los agentes involucrados en el tiroteo no dispararon contra ese niño", dijo.

Ross dijo que los agentes involucrados en el tiroteo de Trent Weston han sido puestos en licencia administrativa en espera de una investigación, según el procedimiento estándar.

Las fotos de la escena inicial del crimen en Monadnock Road en Troy, ubicada en la parte occidental del estado cerca de Keene, mostraron un vehículo de la Unidad de Delitos Graves de la Policía Estatal de New Hampshire y varios patrulleros sin marcar fuera de un complejo de casas adosadas en una zona boscosa el jueves. Una cinta policial amarilla rodeaba la propiedad.

Un vecino le dijo a nuestra cadena hermana NBC10 Boston que la familia se había mudado a la casa hace poco más de un mes.