Opiniones divididas sobre resultados de preguntas en boleta electoral de Mass.

La pregunta tres proponía darle la oportunidad a los conductores de redes de transporte como Uber y Lyft, ganó el sí y le daría la oportunidad a conductores a convertirse en empleados de esas empresas.

Unos dicen no querer ser empleados mientras otros se muestras alegres por haber ganado y tener la oportunidad de crear un sindicato.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Dentro de la ley se propone que conductores se organicen como unión para exigir mejores condiciones

"Si logramos tener el sindicato podemos a través de varios procesos con un abogado, pelear contra la desactivación masiva entre otras cosas como la tarifa" dijo Magali Rosario, quien conduce Uber.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Residentes votaron a favor de eliminar el Sistema de Evaluación Integral de Massachusetts para el décimo grado. La cuestión de la votación no elimina las pruebas, pero ya no será necesario aprobarlas para graduarse.

Conductores esperan que con este sí, sus tarifas regresen a una cantidad mayor, añadiendo que antes pagaban dos dólares por milla.

Por su parte, la pregunta número cinco en la boleta electoral proponía votar sí on no para aumentar el salario de trabajadores con propina, lo cual generó controversia y ganó el no.

Carlos Céspedes es dueño del restaurante Melodías, y estaba preocupado por el futuro de sus meseros si ganaba el sí.

"A nosotros nos da un respiro porque para ofrecer un buen servicio tenemos un buen número de personas atendiendo y parte de estos salarios es pagado con esa propina y esto nos hubiera incrementado mucho los gastos en labores y nos hubiera tocado recortar personal lo mejor que puedo haber pasados que ganará no”, aseguró Céspedes.

La ley también proponía crear un fondo común de propinas, una medida que los meseros dicen también estar en desacuerdo.