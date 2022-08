Planifican nueva búsqueda en investigación de homicidio en New Hampshire

Las autoridades dijeron que se planea una nueva búsqueda el miércoles en la investigación en curso sobre los asesinatos de una madre y sus dos hijos pequeños que fueron asesinados a tiros en Northfield, New Hampshire, la semana pasada.

La policía que respondió a una llamada al 911 en la mañana del 3 de agosto encontró los cuerpos de Kassandra Sweeney, de 25 años, y sus dos hijos, Benjamin Sweeney, de 4 años, y Mason Sweeney, de 1 año.

Según la oficina del fiscal general, “los investigadores han identificado a todas las partes y no hay amenaza para el público en general”. No se ha dado a conocer más información al público.

La Oficina del Fiscal General de New Hampshire dijo que la policía estatal y otras agencias de la ley estarán en el área de la Interestatal 93 entre las salidas 17 y 20 en Concord, Canterbury y Tilton el miércoles como parte de su investigación continua.

“La actividad de búsqueda no representa ningún peligro para el público y consistirá en una búsqueda de información física”, dijo la oficina del fiscal general en un comunicado. “La actividad de búsqueda no es el resultado de nueva información en el caso, sino que es parte del proceso de investigación en curso. Como se anunció anteriormente, en este punto de la investigación, los investigadores han identificado a todas las partes involucradas y no existe una amenaza para el público en general. "