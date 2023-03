Primera Alerta: mezcla invernal se convierte en nieve mientras tormenta pasa por Nueva Inglaterra

El acto final de esta gran tormenta invernal de costa a costa se desarrollará en Nueva Inglaterra hoy. Continuaremos viendo una mezcla de aguanieve, lluvia y nieve durante la mañana. A medida que la baja presión baje de Nantucket más tarde, y el aire más frío ingrese a la región desde el norte, veremos que la mezcla y la lluvia se transforman lentamente en nieve desde la mitad de la mañana hasta el comienzo de la tarde.

Sin embargo, el frío es relativo y la caída no será lo suficientemente significativa como para crear vidriado en las carreteras o una fuerte acumulación de nieve. No obstante, viajar será resbaladizo, pero no imposible, a través del área hoy.

Los vientos han aumentado durante la noche, con ráfagas que se acercan (y superan) las 40 mph a lo largo de la costa. Combinado con una pequeña acumulación de nieve húmeda y pesada, podría haber algunos cortes de energía. En otros lugares, los vientos no serán tan fuertes, pero donde la nieve se acumula hasta cerca de 6 pulgadas, puede haber algunas interrupciones aisladas solo por el peso de la nieve.

A medida que la tormenta continúa alejándose, la nieve disminuirá lentamente desde el oeste/noroeste hacia el sureste más tarde esta tarde y noche. Las tormentas de esta naturaleza son reacias a rendirse, y esta nos molestará hasta la noche… aunque el centro de la tormenta está lejos de Nueva Inglaterra.

El domingo ve el regreso del Sol junto con un poco de fusión. Los máximos alcanzan los 40 bajos. El patrón es menos activo la próxima semana, pero estamos viendo otra tormenta al final de la próxima semana/fin de semana.

¡Cuídese y disfrute su fin de semana!

