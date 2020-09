El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con Hartford HealthCare. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de las estaciones de Telemundo. Haz click aquí para conocer más sobre Hartford HealthCare.

Hace un mes, el mundo se despertó con una noticia impactante: Chadwick Boseman, a los 43 años, perdió su lucha contra el cáncer tras una batalla de cuatro años. Más triste aún, el tipo de cáncer que se llevó la vida de la estrella de Black Panther no es tan raro en personas tan jóvenes.

Si bien la tasa de diagnósticos de cáncer colorrectal en los Estados Unidos está disminuyendo entre las personas de 65 años o más, las cifras están aumentando en las personas más jóvenes, según la American Cancer Society. De hecho, se calcula que el 12 por ciento de los casos de cáncer colorrectal diagnosticados este año (alrededor de 18,000) serán en personas menores de 50 años.

Aquí hay algunas lecciones que podemos aprender de la muerte prematura de Chadwick Boseman:

El cáncer de colon es curable, si se detecta temprano

Hay opciones de tratamiento eficaces disponibles para este tipo de cáncer, especialmente cuando se detecta a tiempo. Cuando se diagnostica en la Etapa 1 o 2—lo que significa que el cáncer se limita a la pared intestinal—las posibilidades de supervivencia son altas (cerca del 95 por ciento). Boseman, desafortunadamente, fue diagnosticado con cáncer de colon en Etapa 3 en 2016, que eventualmente progresó a la Etapa 4. Una vez en la Etapa 4, las posibilidades de supervivencia se reducen a un 10 a 20 por ciento.

Practica la prevención

“Dado que el cáncer colorrectal en etapa inicial no suele presentar síntomas, la detección es sumamente importante”, dice el Dr. Alvaro Menendez, hematólogo y oncólogo del Hartford HealthCare Cancer Institute. Debes considerar hacerte una prueba de detección a partir de los 45 años o antes si tienes algún otro factor de riesgo, como obesidad, no haces ejercicio, eres un fumador prolongado, comes mucha carne roja y/o procesada, tienes un consumo bajo de calcio o bebes una cantidad moderada o alta de alcohol. Ten en cuenta: las personas con antecedentes familiares de la enfermedad deben hablar con su médico sobre la posibilidad de hacerse las pruebas de detección a una edad más temprana.

Conoce los síntomas

La detección temprana de los síntomas del cáncer de colon es fundamental para aumentar las tasas de supervivencia. Estas son las señales que debes tener en cuenta:

Un cambio en los hábitos intestinales, como diarreas y estreñimiento, que dure más de unos cuantos días

Sangrado rectal

Pérdida de peso involuntaria

Heces oscuras o con sangre

Calambres o dolor de estómago

Debilidad y fatiga

Si tú o alguien que conoces está experimentando alguno de estos síntomas, comunícate con tu médico de atención primaria.

No es una enfermedad de “personas mayores”

La muerte de Boseman, aunque un shock, es una muestra del aumento de casos de cáncer colorrectal entre adultos jóvenes. Lo que se consideraba un tipo de cáncer que solo afectaba a los mayores de 50 años ahora se ve cada vez más en personas más jóvenes. En un estudio de la American Cancer Society sobre adultos entre los 20 y 39 años, la tasa de nuevos diagnósticos de cáncer de colon aumentó entre un 1 y 2 por ciento cada año entre los 1980s y 2013. En la actualidad, 1 de cada 5 casos de pacientes con cáncer colorrectal tienen entre 20 y 54 años.

Debido a este aumento de casos de cáncer colorrectal en pacientes más jóvenes, la American Cancer Society ahora recomienda comenzar las pruebas de detección a los 45 años en lugar de a los 50 años. Sin embargo, ciertas comunidades tienen una mayor incidencia de casos en adultos jóvenes: los afroamericanos están siendo diagnosticados y fallecen de cáncer colorrectal a edades más tempranas y en una tasa más alta que otras comunidades. La muerte de Boseman incentiva que se hagan pruebas de detección a edades más tempranas, especialmente para los hombres negros.

El Hartford HealthCare Cancer Institute ofrece un cuidado innovador cerca de casa. Con centros integrales dedicados al cáncer ubicados en cinco hospitales en Connecticut, su equipo de médicos altamente calificados está listo para responder todas sus preguntas relacionadas al cáncer, sin importar en qué parte del estado vivas. Para programar un examen de colon o una colonoscopia, visita el Centro de Salud Digestiva de Hartford HealthCare. Para más información, haz clic aquí.