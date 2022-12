Realizan labores de limpieza en edificio de Roslindale impactado por vehículo

Los equipos de limpieza regresaron a un edificio parcialmente derrumbado en Roslindale el lunes por la mañana después de que un automóvil se estrellara el domingo.

Los equipos de emergencia respondieron a Corinth Street en Roslindale justo antes de las 9 a.m. del domingo por la mañana después de que un automóvil se estrellara contra el edificio, en donde se encuentra Beautiful By Sarah, un estudio de maquillaje y cuidado de la piel, y el estudio adyacente de fotografía Leise Jones.

Los ingenieros pasaron horas durante la noche asegurando que el edificio no colapsara. Los equipos tuvieron que usar una excavadora para sacar el automóvil que se estrelló contra el edificio.

“Todos los negocios allí arriba, todos somos propietarios de pequeñas empresas. Todos somos emprendedores. Son muchos empresarios individuales, empresas familiares, los propietarios son personas de la familia, todos vivimos en el vecindario, por lo que creo que será una verdadera prueba para la comunidad de Roslindale y buscaremos el apoyo y la ayuda de nuestros vecindarios. de la gente que está alrededor”, dijo Leise Jones.

"He ido y venido, entre la adrenalina, y ya he llorado a gritos durante al menos una hora", dijo Sarah Kosky, propietaria de Beautiful By Sarah.

El conductor fue llevado a un hospital del área por Boston EMS, dijeron los bomberos.

Testigos en la escena dijeron que el conductor pudo salir antes de que un trozo de la fachada de ladrillo cayera sobre el auto. Las únicas heridas visibles en el conductor parecían ser cortes en la cabeza y la cara.

"Estamos sorprendidos de que la persona haya salido con heridas leves", dijo alguien en el lugar.

La mayor preocupación para los bomberos era un posible colapso.

Los equipos utilizaron un cargador frontal para retirar el automóvil incrustado en el edificio.

Los propietarios de pequeñas empresas con los que hablamos pidieron que la gente saliera y los apoyara.

"No sé lo que voy a hacer", dijo Kosky. "Esto sería difícil en cualquier momento, pero en Navidad es desgarrador".

La alcaldesa Michelle Wu se presentó en el lugar del accidente el domingo y ofreció apoyo a los dueños de negocios.

"Nuestra prioridad es hacer todo lo posible para ayudar a las personas a recuperarse", dijo la alcaldesa.

La causa del accidente sigue bajo investigación. Las autoridades dijeron que el conductor no conducía bajo los efectos del alcohol.