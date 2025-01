Realizan vigilia por joven estudiante que murió arrollada en Roxbury

El jueves en la noche se llevó a cabo una emotiva vigilia en memoria de Taylor Wilkinson, una joven estudiante de Fisher College, quien fue atropellada fatalmente el pasado sábado, el conductor se dio a la fuga y continúa prófugo.

A pesar de las bajas temperaturas cientos de personas llegaron hasta la residencia de Taylor para apoyar a esta familia quien devastada pide justicia.

Decenas de amigos y familiares de Taylor Wilkinson, llegaron a rendirle tributo y dijeron unas palabras en su honor.

Caminando con dificultad, muy golpeada y con moretones, su hermana Carlee Wilkinson quien la acompañaba y sobrevivió al accidente acudió a la vigilia, ella aún no tiene respuesta de las autoridades.

“La policía no ha dicho nada a nosotros ni un Text message nosotros hemos llamado nada, dijo.

La hermana gemela de Taylor, visiblemente afectada dice no poder creer lo ocurrido.

“En mi mente no está buena porque esto es bien dramático y yo no puedo dormir yo no puedo comer porque cuando yo estoy durmiendo estoy viendo lo que pasó con ella”, dice Carlee.

Cientos de personas caminaron y se reunieron en el patio central de las residencias en Roxbury donde vivía la joven estudiante de 20 años, que perdió la vida tras ser atropellada el pasado sábado en la calle Washington.

Sus padres visiblemente afectados piden justicia, mientras su tía y líderes comunitarios esperan que el culpable aparezca.

“Buena hija… buena sobrina yo espero que el culpable se arrepienta y demuestre algún remordimiento y se entregue”, dice Eulogia Tirado, tía de Taylor.

“Que esa persona no tenga el corazón para saber el impacto que ha causado a una familia que se entreguen es bien importante para que la familia tenga Paz”, dijo Julia Mejía, concejal de Boston.

La vigilia terminó lanzando globos al aire y recordando a Taylor quien estudiaba en el Fisher college.

La policía de Boston anunció que consiguieron el auto involucrado en un estacionamiento en South End pero no han ofrecido detalles sobre ningún arresto.