Refrigeradores comunitarios combaten el hambre en Massachusetts

To read in English click here.

En los últimos años han ido apareciendo refrigeradores comunitarios en todo Massachusetts. Pero mantenerlos funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana y abastecidos con alimentos saludables no es tarea fácil: se necesita un equipo dedicado.

"Reconocemos que durante la pandemia, la necesidad de alimentos era enorme y que apenas estábamos ayudando con uno de los problemas, y realmente queríamos derribar cualquier barrera de acceso", explicó Regina Wu, presidenta de Newton Food Pantry.

Newton Food Pantry está a cargo de Newton Community Freedge. Ubicado en el estacionamiento de una tintorería en Watertown Street, es un faro colorido para los necesitados. Un lado de la estructura alberga el frigorífico y el otro un conjunto de estantes llenos de productos básicos de la despensa.

Bernarda Montes de Oca, una voluntaria que trabaja en la despensa de alimentos una vez a la semana, dice que lo bueno de Freedge es que cualquiera puede venir a cualquier hora del día, independientemente del horario de la despensa de alimentos.

El Freedge, que ahora celebra su tercer aniversario, es uno de los muchos programas que comenzaron en el área de Boston durante la pandemia, cuando la pérdida de empleos y la perturbación económica crearon una crisis de inseguridad alimentaria.

"Abrimos nuestra nevera comunitari en noviembre de 2021. En respuesta, en parte debido a la pandemia, pero también hemos mantenido el programa y entendemos que la necesidad sigue siendo bastante grande", explicó Vin Scibelli, director ejecutivo de New Health.

New Health es un centro de atención médica calificado a nivel federal que se enfoca en pacientes en Charlestown y North End.

"Ciertamente vemos filas de personas haciendo fila en la despensa de alimentos local, y recibimos muchas solicitudes, de manera regular, de nuestros pacientes en casa. Por favor ayúdennos con la comida", dijo la nutricionista Luisa Siniscalchi.

Siniscalchi ejecuta el programa de alimentos saludables en New Health. Ella dice que en las áreas en ls que se enfocan, la falta de alimentos saludables es un problema de salud importante.

"Es difícil conseguir alimentos saludables. Hay falta de transporte. Y el alto costo de los alimentos está perjudicando mucho a la gente", explicó.

Un informe reciente de la Encuesta Nacional sobre el Hambre de Hunger Free America encontró que Massachusetts experimentó un aumento del 47% en el número de personas que no tenían suficiente para comer entre 2021 y 2023.

"No importa si tienes una casa o no. Muchos de los niños de aquí, según sus niveles de ingresos, no tienen acceso a frutas y verduras frescas y, a veces, a las necesidades alimentarias básicas. " dijo Craig Spadafora, concejal de la ciudad de Malden.

En Malden, tienen varios refrigeradores comunitarios para abordar el problema. Son limpiados y reabastecidos por grupos de voluntarios dedicados, y se publican actualizaciones en las redes sociales después de cada llenado. Los concejales que iniciaron todo dicen que es un compromiso interminable, pero que vale la pena.

"Una vez que se hace la publicación en una hora, probablemente ya no hay comida", explicó Jadeane Sica, concejal del distrito 8.

El equipo de Newton tiene una experiencia similar. A pesar de estar llenos la mañana que visitamos, a primera hora de la tarde los estantes ya estaban casi vacíos.

"Estamos contando el número de personas que vienen. Y eso ha aumentado de 11 personas por hora en 2021 a 15 por hora en 2022. Y parece que a partir de hoy soy 18 por hora", dijo Wu.

Parte del atractivo del Freedge es que es fácil y anónimo. Todo lo que tienes que hacer es presentarte, abrir la puerta y elegir entre lo que hay dentro. Pero ese anonimato puede crear un desafío para los organizadores.

"Trato de decirles a todos que no juzguen. Ya sabes, cuando ves a alguien en el refrigerador, si toma más de lo que crees que debería tomar, entonces puede que lo necesite. No sabes cuántas personas son". alimentándose en esa casa", dijo Sica.

Ésa es una de las razones por las que instalar un refrigerador público requiere mucha planificación y una mentalidad positiva.

"Si alguien está buscando iniciar un programa de refrigeradores comunitarios, creo que bloquear el ruido de la negatividad es clave", dijo Sica. "No estábamos seguros de si esto iba a durar dos semanas". "Estoy seguro de cómo iba a ser esto. Así que creo que para ayudar a la gente, tienes que querer ayudar a la gente".

Necesitarás electricidad para encender el refrigerador. Voluntarios para mantenerlo limpio. Un conjunto de pautas para mantener los alimentos seguros. Y por supuesto fondos y comida para mantenerlo abastecido.

"Cuando comenzamos hace casi tres años, en marzo de 2021, gastábamos alrededor de $1,000 a la semana. Y eso cubre tanto la comida como la electricidad, que nuestro anfitrión paga la remoción de nieve. Y ahora estamos pagando alrededor de $1,500", dijo Wu.

El Newton Food Pantry, como muchas organizaciones sin fines de lucro, depende de voluntarios como Bernarda Montes de Oca para realizar el trabajo. Ella dice que siente satisfacción al ayudar a la gente, especialmente en su papel como intérprete de español.

"A mí me causa mucha satisfacción poder ayudar, sobre todo a la gente que habla español como yo. Yo les digo me siento que estoy en casa y creo que eso también los hace sentir a ellos que están en casa", dijo.

Y en Malden, los organizadores dicen que su éxito se reduce a la voluntad de la comunidad de retribuir.

"Doné la primera, y luego tuvimos empresas y particulares que donaron las adicionales y los reemplazos. Todas las cajas fueron construidas y pintadas por la ciudad, la madera fue donada. El centro para adolescentes hizo todas las obras de arte y la armada. Y luego algunas personas donaron la pintura", dijo Spadafora.

Los programas también dependen de socios comunitarios y donaciones de empresas locales.

"Tenemos alrededor de 13 equipos de grupos comunitarios", explicó Wu. "Reciben instrucciones de uno de los miembros de nuestra junta directiva, que es coordinador de refrigeradores, y recogen donaciones que están programadas para diferentes horas del día, diferentes días de la semana.

"Es necesario tener un mecanismo de apoyo porque no se pueden tener dos personas haciendo varios refrigeradores. Es demasiado trabajo", agregó Sica.

Para conocer más del Newton Food Pantry, haz clic aquí. Bernarda Montes de Oca estará corriendo en el Maratón de Boston en nombre de la despensa de Newton. Para seguirla en su recorrido ingresa aquí.

Para conocer más del programa de refrigeradores comunitarios en Malden, ingresa aquí.