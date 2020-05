Reportan 130 nuevas muertes por COVID-19 en Mass., y 1,952 nuevos casos

El número de muertes relacionadas con el coronavirus de Massachusetts aumentó en otros 130, dijeron el sábado funcionarios de salud, mientras que otras 1,952 personas dieron positivo por el virus.

El Departamento de Salud Pública de Massachusetts informó que 3,846 personas han muerto y 66,263 han dado positivo por el virus.

El estado ha reportado cifras de pruebas diarias mucho más altas desde el 23 de abril que antes, y eso ha sido acompañado por un menor porcentaje de personas que dieron positivo para el virus.

El sábado, el estado evaluó a 9.358 personas y el 21% tuvo resultados positivos. El 15% positivo del viernes fue el más bajo desde finales de marzo.

Pero Massachusetts es uno de los muchos estados de la nación que no evalúa a sus poblaciones a la tasa diaria recomendada por Ashish Jha, director del Harvard Global Health Institute y sus colegas, según The Associated Press. El equipo de Harvard desarrolló sus estadísticas a mediados de abril y señaló que las proyecciones para los casos de EE. UU. han aumentado desde entonces.

Jha y sus colegas basaron sus objetivos de prueba, en parte, en la cantidad de pruebas necesarias para evaluar a suficientes personas para impulsar resultados positivos por debajo del 10%, el nivel que la Organización Mundial de la Salud considera suficiente para contener el brote. Más del 16% de las pruebas estadounidenses en todo el país son positivas para el virus, según las cifras compiladas por el sitio web del Proyecto de Seguimiento COVID. Eso se compara con una tasa de alrededor del 3% en Corea del Sur, un país elogiado por sus pruebas agresivas.

Massachusetts es uno de los epicentros de COVID-19 en los EE. UU., con el tercer mayor número de casos y el cuarto mayor número de muertes. Baker y otros funcionarios de salud han dicho que puede deberse en parte a un fuerte compromiso con las pruebas: hasta el viernes se habían realizado más de 289,000 pruebas, según el Departamento de Salud.

Si bien se ha hablado durante días sobre lo que le tomaría a Massachusetts reabrir, el viernes, Baker anunció que todos los residentes deberán requiere usar máscaras u otras cubiertas faciales cuando se está en público y no se puede mantener el distanciamiento social a partir del 6 de mayo.

"Esta será una forma de vida", dijo Baker en su rueda de prensa diaria.

The Associated Press contribuyó a esta nota.