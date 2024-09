Retiro no está en el radar de Horford al entrar en el año 18 de su carrera

Al Horford es uno de los jugadores más veteranos de la NBA, con 38 años, pero no muestra signos de desaceleración. El pívot de los Celtics dijo a los periodistas el martes que no tiene una fecha límite para retirarse, ya que inicia su temporada número 18.

"No creo que haya habido nunca dudas de que no iba a volver ni nada por el estilo", dijo Horford. "En mi caso, y ya lo he dicho antes, nunca he puesto un límite a cuánto tiempo voy a jugar. Así que me siento bien y soy muy afortunado de estar en esta posición".