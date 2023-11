Hombre roba ambulancia de un hospital y genera persecución policial por varias ciudades

Un hombre robó una ambulancia del Hospital Heywood en Gardner, Massachusetts, el miércoles, generando una persecución policial por varias ciudades antes de que supuestamente estrellara el vehículo de emergencia contra un poste, según las autoridades.

El Departamento de Bomberos de Ashburnham dijo que los servicios de emergencias médicas estaban en la sala de emergencias del hospital alrededor de las 5:42 p.m. para dejar a un paciente cuando un hombre desconocido intentó ingresar a la sala de emergencias mientras agredía al personal y a un civil.

Ashburnham EMS intervino y sacó al hombre, quien luego atacó al personal de EMS, escapó y robó la ambulancia, dijeron funcionarios del departamento de bomberos.

Inmediatamente comenzó una persecución, desde Gardner hasta Hubbardston, impactando a otros vehículos en el proceso.

Según el departamento de bomberos, el sospechoso condujo de regreso a Gardner y finalmente regresó al hospital, chocando contra un poste frente al edificio, momento en el que fue detenido mientras que el Hospital Heywood confirmó que hubo un "uso no autorizado" de uno de sus vehículos de emergencia durante una situación que comenzó en su Departamento de Emergencias alrededor de las 5:37 p.m.

Un vídeo de un espectador muestra una ambulancia perseguida por varios coches patrulla y, en un momento dado, choca contra un camión.

Los funcionarios del hospital dijeron que la situación es estable y que el Departamento de Policía de Gardner continúa investigando más incidentes.

Oficiales de policía de Gardner, Ashburnham, Hubbardston y Rutland, así como agentes de la Policía Estatal de Massachusetts, ayudaron a detener al sospechoso que luego fue identificado como Harrison Barjolo, de 21 años de Spencer.

No se reportaron heridos graves durante la terrible experiencia, sin embargo, los funcionarios del departamento de bomberos dicen que la ambulancia resultó gravemente dañada.

Actualmente Barjolo se encuentra bajo custodia policial y no existe ninguna amenaza para el público.

Él enfrenta cargos de uso no autorizado de un vehículo motorizado, no detenerse ante la policía, conducción peligrosa, abandonar la escena de un accidente con daños a la propiedad, abandonar la escena de un accidente con lesiones personales, asalto y agresión a un anciano, asalto y agresión al personal de ambulancia, y agresión simple y agresión, así como otros cargos de vehículos de motor.

La investigación está en curso y autoridades dijeron que podrían surgir otros cargos.