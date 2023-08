Roban tarjeta de crédito a televidente y gastan miles de dólares en Home Depot

El fraude con tarjetas de crédito encabeza la lista de robos de identidad denunciados ante la Comisión Federal De Comercio en el 2022 y este año Elena Jiménez, de Boston, se suma a la lista de víctimas.

Jiménez dice que lleva 15 años construyendo un buen crédito. Dos de esos años con una tarjeta de crédito de Home Depot. “Para comprar algunos artículos y para crédito y hacen la facilidad que le dan un año gratis sin interés”, dijo Jiménez.

Ella explica que le robaron su tarjeta de crédito el verano pasado y compraron artículos en diversas tiendas de Home Depot por casi $5,000 dólares. “Entonces yo llamé y cancelé. Eso fue para octubre que cancelé… ellos me dieron un plazo de tres meses. Me dijeron que no me iban a cobrar interés ni nada”, explicó Jiménez.

Citibank, el banco que maneja las tarjetas de Home Depot, le indicó a Elena que investigarían su queja de fraude durante tres meses y que mientras tanto, ella no debía el monto en cuestión. Sin embargo, Elena dice que cerraron su caso y le cobraron la deuda ajena más intereses y otros cargos.

“Me subió era un monto de una deuda de $5,000 y pico de dólares. Entonces, llamaba y llamaba de ahí para allá, nunca más me hicieron saber”, detalló Jiménez a Telemundo Nueva Inglaterra Responde.

Los tres meses se le acumularon como pagos atrasados. “Me afectó bastante mi crédito también”, dijo Jiménez.

Al ver que el banco no respondía a su queja de fraude, ella llamó a Telemundo Nueva Inglaterra Responde.

Nosotros nos comunicamos con Citibank. El banco respondió diciendo que investigarían nuevamente el caso de Jiménez y en cuestión de días, Elena recibió una carta de Citibank en referencia a nuestra intervención que dice en parte lo siguiente: “Se completó una investigación y determinamos que las compras por un total de $4,983.63 se realizaron de manera fraudulenta… Ciertamente lamentamos cualquier inconveniente o dificultad que haya experimentado durante nuestra investigación de fraude”.

Jimenez reaccionó agradecida diciendo: “Le doy muchísimas gracias a usted y a Telemundo, porque de veras si ustedes no me hubieran ayudado yo estuviera con este tremendo problema”.

Citibank también corrigió el historial crediticio de Elena para que el incidente ya no afecte su puntaje.

En situaciones como esta, también es recomendable congelar su crédito para proteger su identidad de otros fraudes.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.