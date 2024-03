Captado en video robo de moto a hispano en New Bedford

Captado en video quedó el momento en que individuos le roban la moto a un hombre hispano en New Bedford, Massachusetts.

El hecho se habría registrado la noche del miércoles y no sería el único acto violento que tiene a residentes intranquilos.

Solo segundos, les tomó a un grupo de individuos captados en este video de vigilancia robarle la moto a un residente de la calle Kempton en New Bedford, MA a eso de las 8 pm del miércoles.

“Me pegó un empujón para separarme de la moto y yo como tengo que ver mi espalda ahí es que me la logra quitar” dijo Jonathan Caceres, víctima del robo quien cuenta que varias personas lo habrían acorralado, según él parecían estar armadas.

“El se camisea solo se bolsear así que andaba con algún tiempo de arma algún punzón entonces yo dije que se lo llevan esos es material yo lo voy a recuperar ya si lo hubieran hecho un daño físico eso no lo pudiera recuperar”, dijo.

Está agradecido de que no resultó herido a pesar de que intentó seguir a los malhechores pero no los logró alcanzar. “La adrenalina que se le ponen aguados los pies a uno y en el momento quisiera reaccionar de o pensar de otra manera pero no puede”, agregó Caceres.

Su hermano José Ramos estaba en la casa cuando todo esto sucedía, cuando se enteró de lo que pasó sintió consternación.

“El siente miedo, él siente pánico porque al momento que la persona de atrás se comienza a camisear él sintió que no podría hacer nada al respecto” dijo Ramos, quien le habría regalado la moto a Jonathan.

“Yo sentí un coraje y a la misma vez me sentí vez como un nudo en la garganta porque uno se siente importante porque no puede hacer nada al respecto”, agregó Ramos.

Pero este no habría sido el único incidente violento que sucedió ese día, más temprano en horas de la madrugada autoridades habrían respondido a una balacera en el área de la calle County donde poco antes este grupo de individuos fueron captados en video de vigilancia revisando las puertas de los carros estacionados.

Poco después del robo de su moto Jonathan y su hermano aseguran lo reportaron con la policía, hoy nos comunicamos con la uniformada de New Bedford, pero hasta el momento no nos han confirmado si están investigando estos casos o si hay algún arresto.