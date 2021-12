Salem considera mandato de mascarilla en interiores y requisitos de vacunación

La ciudad de Salem, Massachusetts, podría recuperar amplios mandatos de máscaras para interiores.

La ciudad implementó un nuevo mandato de máscara para edificios públicos que entró en vigencia el lunes. La Junta de Salud de Salem se reunirá el martes para considerar expandir ese mandato a todos los edificios.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los funcionarios también sopesarán la imposición de otros requisitos, como un mandato de vacunas para los trabajadores de la ciudad o prueba de vacunas para ingresar a los negocios en la ciudad.

El mandato de mascarillas que entró en vigor el lunes continuará "hasta nuevo aviso", dijo la ciudad. Se requieren mascarillas dentro de todos los edificios de la ciudad de Salem, tanto para los empleados como para el público. Esto incluye a las personas que han sido vacunadas.

Los edificios cubiertos por el mandato incluyen el Ayuntamiento, el Anexo del Ayuntamiento, el Centro de Vida Comunitaria, la Biblioteca Pública de Salem, el Centro On Point, el Ayuntamiento Viejo, los edificios del parque, la Estación de Policía de Salem y todas las estaciones de bomberos de Salem.

Con la llegada de las vacaciones y los casos en los niveles actuales, es importante tener esta conversación ahora, dijo el alcalde Kim Driscoll.

"Estamos viendo un aumento en el recuento de casos, no hay duda de eso", dijo Driscoll en una entrevista. "No queremos desear haber actuado dentro de tres semanas y enfrentarnos a una situación que no es buena para nuestra comunidad".