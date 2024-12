¿Se espera un invierno fuerte? Esto es lo que nuestro equipo meteorológico cree que se avecina

Tenemos una relación extraña con los pronósticos de invierno. Por un lado, sabemos que es imposible predecir tres meses de vientos aulladores, tormentas de nieve, calentamientos anormales, ráfagas de viento y una llegada temprana o tardía de la primavera, pero aún así queremos algo, cualquier cosa, que nos pueda dar una pista de lo que está por venir.

Tal vez nos dé algo en qué pensar durante esta temporada de frío aparentemente interminable. O tal vez simplemente tengamos curiosidad por saber si la ciencia ha avanzado lo suficiente como para acertar (por una vez).

Por eso, los meteorólogos, que pueden o no ser vulnerables a los deseos, muestran sus productos en las redes sociales y los medios de difusión para que todo el mundo los examine, crea y menosprecie. Es un rito de normas estacionales tanto como el regalo anual del árbol de Navidad común o ese "shock" anual que experimentamos con la duración más corta del día. Se pone tan oscuro tan temprano en esta época del año.

Para dar voz a todos los pronósticos de nuestro equipo, he combinado a continuación algunas ideas sobre lo que podría suceder este invierno. Nuestro consenso seguirá, y ese será nuestro pronóstico invernal de “todo o nada” para la temporada 2024-25.

Así que, sin más preámbulos.

No somos optimistas sobre el frío NI la nieve este año. No hace falta decir que la inclinación hacia el calor del cambio climático va en contra de un frío constante durante tres meses consecutivos de todos modos. Y con las variaciones salvajes en las precipitaciones (torrentes de lluvia el invierno pasado y la sequía este otoño), no podemos confiar en ningún tipo de precipitación persistente.

Dicho esto, vivimos en tiempos agitados y con patrones. Si nos quedamos atrapados en una nevada, estamos destinados a aguantar hasta que algo cambie. Y como mencionó Pamela, eso podría tener consecuencias épicas en cuanto a nevadas, si hace suficiente frío. (Estoy pensando en ti, invierno de 2014-15).

Obviamente, tenemos cuidado de NO dar un número exacto de nevadas para Boston y Worcester. La climatología nos dice que podemos ver 49.2 pulgadas y 72.9 pulgadas, respectivamente, en un invierno normal. Nuestro consenso está por debajo de esos valores.

Lo que los últimos 10 años (y una oruga) nos dicen sobre la nieve en Boston

Cada temporada en Nueva Inglaterra, podemos tener muchas variaciones del clima invernal. Cuando hacemos un pronóstico, comenzamos con una línea base de normas climáticas e historia. Por ejemplo, Boston tiene un promedio de 49.2 pulgadas de nieve por temporada.

Y en los últimos 10 años hemos tenido algunos patrones climáticos extraños.

El invierno pasado, Boston tuvo solo 9.8 pulgadas de nieve, lo que fue el tercer invierno con menos nieve registrado. El primer lugar lo ocupó 1936-37, con 9 pulgadas, y en 2011-2012 tuvimos 9.3 pulgadas.

Otra observación es que siete de las últimas 10 temporadas, estuvimos por debajo de la norma en cuanto a nevadas. Pero también en los últimos 10 años, un año nos dio el invierno con más nieve registrado, cuando Boston recibió 110.6 pulgadas en 2014-2015. Las pilas de nieve eran más altas que los autos y las personas y se mantuvieron allí durante la primavera. ¡La infame pila de nieve de Boston en Seaport no se derritió hasta julio! (Aunque tenía tanta basura y suciedad, muchos debaten la fecha real de derretimiento).

Otra cosa única que escuchamos es la tradición meteorológica. Y diferentes insectos a veces pueden pronosticar nuestra próxima temporada.

A diferencia de la marmota de la primavera, la oruga del gusano lanudo emerge en otoño en todo el noreste. Algunos creen que el color de las rayas de este insecto peludo puede indicar el tipo de invierno que tendremos.

Más marrón significa un invierno más suave, mientras que más negro significa un invierno más duro. Este año, hemos visto un par de estos con mayormente marrón, lo que significaría un invierno más suave.

Los últimos dos años, vimos principalmente orugas de osos lanudos marrones, y los inviernos que siguieron fueron de hecho más suaves de lo normal, junto con menos nevadas que el promedio.

La Niña y el invierno 2024-25 de Boston

¡Saquemos los guantes, quitemos el polvo de los cepillos para nieve y hablemos de un poco de nieve! ¿O veremos nieve esta temporada?

Bueno, los meteorólogos dicen que La Niña podría desempeñar un papel en nuestro invierno aquí en Nueva Inglaterra.

El patrón climático global comienza con interacciones entre la superficie del océano y la atmósfera del Pacífico que pueden causar una gran variedad de condiciones climáticas aquí en los EE. UU.

Bueno, se prevé que La Niña surja este año, pero los meteorólogos dicen que probablemente será de corta duración y débil; débil significa que puede haber variabilidad en los impactos invernales con respecto a lo que normalmente esperamos.

Por ahora, para nosotros en Boston, La Niña probablemente nos dará temperaturas más cálidas de lo normal hasta febrero.

En cuanto a las precipitaciones, tendremos la misma probabilidad de tener precipitaciones por encima de lo normal y por debajo de lo normal.

Entonces, ¿qué pensamos sobre este invierno? Creo que será suave para nosotros aquí en Boston. Pero creemos que también veremos algo de nieve con algunas olas de frío de vez en cuando. En general, las cantidades de nieve probablemente serán un poco más bajas a medida que avancemos en los meses de invierno.