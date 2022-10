Dos personas muertas en accidente aéreo en New Hampshire, según autoridades

Dos personas que estaban a bordo de un avión murieron cuando se estrelló contra un edificio en Keene, New Hampshire, dijo la ciudad el viernes por la noche, según autoridades.

Los equipos de emergencia respondieron al choque contra un edificio multifamiliar en Main Street.

"No hubo heridos en el edificio multifamiliar", dijo la ciudad en una publicación de Facebook. "Desafortunadamente, los que estaban en el avión han perecido".

Los equipos de emergencia respondieron a un informe de un accidente aéreo contra un edificio en Keene, New Hampshire, el viernes por la noche.

A fire broke out after a plane crashed Friday night in Keene, New Hampshire.

La policía de Swanzey dijo en Facebook que se le pide a la gente que se mantenga alejada de la parte baja de Main Street en Keene.

"Los socorristas están en la escena de un accidente aéreo con un edificio incendiado", dijeron.

La policía de Marlborough también publicó en Facebook sobre el accidente del avión contra un edificio en la parte baja de Main Street, diciendo que el edificio está incendiándose y que la gente debía evitar la Ruta 12 cerca de Hope Chapel.

Las imágenes del helicóptero SkyRanger mostraron humo denso a las 9 p.m., más de dos horas después de que se informara del accidente.

Avión se estrella en edificio en New Hampshire

Southwest New Hampshire Fire Mutual Aid, que envía a numerosos departamentos de policía y bomberos del área, dijo que el accidente aéreo reportado contra un edificio fue en la parte baja de Main Street y que el edificio está en llamas.