Sin rastro de turista de Mass. que fue arrastrado por corriente en playa de Puerto Rico

Tras cuatro días de una búsqueda activa, con el apoyo de múltiples agencias, las autoridades de rescate en Puerto Rico dijeron que los esfuerzos de rescate de un hombre que fue arrastrado por una corriente en una playa de Puerto Rico ha pasado a ser una pasiva.

Samuel Maturi Wanjiru, de 26 años, disfrutaba junto a su pareja en la popular playa de La Pared, en Luquillo, cuando fue aparentemente succionado por una corriente.

Desde entonces, se desató una búsqueda masiva que involucró a distintos municipios costeros, así como voluntarios rescatistas, incluidos los surfistas que conocen la zona.

Nino Correa Filomeno, el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) en la Isla, dijo mediante comunicación escrita en Facebook que, desde este lunes, todos los municipios costeros cercanos a Luquillo estarán pendientes a sus costas.

“En esta búsqueda se usaron todos los recursos por agua, aire y desde la costa con personal de NMEAD y de la zona de Ceiba del NMEAD, las Oficinas Municipales de Manejo de Emergencia de Luquillo, Ceiba, Juncos, Canóvanas, Las Piedras, Arecibo y Vega Baja, FURA del Negociado de la Policía, Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, US Coast Guard, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y voluntarios del Luquillo Surf Rescue, además de capellanes que dieron apoyo a la familia. Gracias a todo el personal que estuvo buscando arduamente a este joven”, dijo Correa Filomeno en una actualización publicada en Facebook.

Jesús Márquez, alcalde del Municipio de Luquillo, en Puerto Rico, dijo a Telemundo Nueva Inglaterra que, a nivel local, el Municipio seguirá utilizando sus recursos para dar con el cuerpo del joven militar, que se encontraba junto a su novia vacacionando y se esperaba que se comprometieran pronto.

“En Luquillo vamos a estar poniendo nuestros recursos, y seguiremos pendientes a la costa, buscando a esa persona que quiso pasar momentos gratos de su vida en nuestro pueblo y eso es muy importante para nosotros. A nivel local, estaremos continuando la búsqueda al igual que apoyando a nuestros voluntarios con la esperanza de que lo encontremos”, dijo Márquez.

En especial, el alcalde destaco la labor de los surfistas que trabajan como voluntarios en la zona y que tienen “gran compromiso con todo lo que pasa en la zona, desde la protección del medio ambiente, hasta con bañistas que no conocen el lugar”.

“Y sobre todo si esas personas no conocen la zona y no son expertos, no saben dónde se encuentran las corrientes… de las miles de personas que pueden pasar un fin de semana (en la playa) ellos pueden intervenir con 10 personas aproximadamente. Son sumamente comprometidos”, dijo.

El incidente con el residente de Massachusetts no fue el único durante la pasada semana, en la que miles de turistas abarrotan la isla de Puerto Rico. De hecho, Correa Filomeno informó de incidentes similares alrededor de la costa con varios bañistas y advirtió que las playas alrededor de la Isla no estarán en condiciones adecuadas hasta la mitad de esta semana.