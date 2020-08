Todo lo que debes saber de la primaria de Massachusetts del martes

A un día de las elecciones primarias, los candidatos están haciendo sus presentaciones finales a los votantes de Massachusetts, quienes tienen la oportunidad de elegir a un nominado para representar a su partido en el Senado de los EE. UU. Así como a cuatro de los nueve distritos del Congreso del estado.

En una de las contiendas del Senado de Estados Unidos más vistas en la nación, el senador incumbente Ed Markey busca mantener su escaño mientras el congresista Joe Kennedy III intenta derrocarlo.

Kennedy se detendrá en el oeste de Massachusetts para reunirse con los votantes antes de dirigirse a Worcester el lunes, y luego terminará su día con una manifestación al aire libre en Dorchester. Markey comenzará su día con un mitin en Brookline, luego otro en Mattapan, antes de terminar su día con un mitin de campaña final en West Roxbury.

Una encuesta publicada el miércoles por el UMass Lowell Center for Public Opinion encontró que el 52% de los encuestados apoyaba a Markey y el 40% respaldaba a Kennedy, con un 6% indeciso y un 2% a favor de otro candidato. Eso estaba fuera del margen de error de la encuesta de 4.1 puntos porcentuales.

Una segunda encuesta de la Universidad de Suffolk publicada el miércoles encontró una ventaja de 10 puntos para Markey, también fuera del margen de error de la encuesta de 4.4 puntos porcentuales.

El ganador de las primarias del martes pasará a la contienda de las elecciones generales de noviembre en un distrito que históricamente ha favorecido a los demócratas. El candidato se enfrentará al ganador de una discreta primaria republicana en el Senado que enfrenta a Kevin O'Connor, un abogado, contra su colega republicano Shiva Ayyadurai, quien dirigió una campaña fallida para el Senado en 2018.

A pesar de las discusiones verbales que se han intensificado en las últimas semanas entre los dos candidatos, en gran medida están de acuerdo en muchos temas, desde la abolición del Colegio Electoral hasta la extensión de los beneficios a los inmigrantes en el país ilegalmente que perdieron sus trabajos en la pandemia. Ambos tampoco han llegado a pedir la eliminación de fondos para los departamentos de policía, pero han dicho que es necesario equilibrar el gasto en policía y otras necesidades, como las escuelas.

Kennedy se ha apoyado más en su historia familiar en las últimas semanas, incluido el ex presidente John F. Kennedy, el ex senador y fiscal general de los EE. UU. Robert F. Kennedy, su abuelo, y el ex senador de los EE. UU. Edward Kennedy, quien ocupó un cargo en el Senado en Massachusetts durante casi medio siglo hasta su muerte en 2009.

Kennedy dijo que comenzó a hablar sobre su familia en respuesta a Markey, quien durante un debate le dijo a Kennedy que debería decirle a su padre, el exrepresentante estadounidense Joe Kennedy II, que no ayudara a financiar un comité de acción política que perseguía a Markey.

La referencia de Kennedy a su historia familiar ha llevado a Markey a recordar su propia historia familiar cuando creció en la clase trabajadora Malden, donde su padre conducía un camión para Hood Milk Co.

"Pude ver a mi madre y mi padre tratando de averiguar cómo pagar las cuentas en la mesa de la cocina", dijo Markey. "Sé que las familias de todo Massachusetts están luchando con esos proyectos de ley en este momento".

Irónicamente, el peso del legado de Kennedy ha ayudado a Markey, elegido por primera vez al Congreso en 1976, a posicionarse como un activista progresista. Ha sido respaldado por la representante demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, con quien se asoció para presentar la iniciativa de cambio climático Green New Deal.

Kennedy, que prometía una nueva generación de liderazgo, también obtuvo un respaldo de alto perfil, pero de una figura más establecida: la presidenta de la Cámara de Representantes demócrata, Nancy Pelosi. El abrazo de Pelosi a Kennedy ha irritado a algunos partidarios de Markey, que estaban enojados por su decisión de respaldar en una primaria demócrata.