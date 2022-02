Tom Brady sobre posible regreso: “Nunca digas nunca”

¿Tom Brady alguna vez considerará regresar a la NFL? Su respuesta a esa pregunta dejó la puerta abierta.

"Nunca digas nunca", dijo Brady en el último episodio de su podcast "Let's Go!".

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers anunció oficialmente su retiro de la NFL hace una semana. Después de 22 temporadas, Brady compartió una larga declaración en sus cuentas de Instagram y Twitter de que no buscaría su 23.

La declaración es un rayo de esperanza para aquellos en Pats Nation que quieren que Brady regrese para jugar un juego más y se retire oficialmente como Patriota de Nueva Inglaterra. Sin embargo, el propio Brady nunca ha mencionado eso como una posibilidad.

Brady dijo que se siente bien con su decisión de retirarse en el podcast, pero no sabe cómo se sentirá con el paso del tiempo.

"Me siento muy bien con mi decisión. No sé cómo me sentiré dentro de seis meses", dijo Brady. "Trato de tomar la mejor decisión posible en este momento, lo cual hice la semana pasada".

Si bien Brady dijo que no busca revertir el rumbo, dijo que nunca se sabe qué desafíos habrá en la vida.